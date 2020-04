Poste down, oggi non funziona l'app BancoPosta e PostePay

Aggiornamento ore 14:20. Le due applicazioni di Poste Italiane sono tornate a funzionare.

Articolo originale

L’app BancoPosta e l’app PostePay non funzionano. Dalle ore 13:40 del 26 aprile non si riesce ad effettuare l’accesso al proprio profilo personale tramite le due applicazioni di Poste Italiane. Il problema, al momento, sembra riguardare solo l’accesso tramite applicazione, dato che il sito internet funziona correttamente. Il test è stato effettuato direttamente dalla redazione di Libero Tecnologia.

Cosa sta succedendo alle applicazioni di PostePay e di BancoPosta? Molto semplice: quando si prova a lanciarle dallo smartphone, dopo aver inserito le credenziali e il codice PosteID, appare un messaggio di avviso “Si è verificato un problema, si prega di riprovare più tardi (ERR-7)“. Non si conoscono al momento le cause del disservizio, e non ci sono commenti ufficiali nemmeno da parte di Poste Italiane. Molto probabilmente di tratta di un malfunzionamento momentaneo che ha colpito l’app PostePay e l’app BancoPosta. Sicuramente i tecnici sono già al lavoro per risolvere la situazione al più presto.

Perché non funzionano l’app BancoPosta e PostePay

Dalle 13:40 è impossibile accedere al proprio conto corrente tramite l’app BancoPosta e lo stesso accade per gli utenti che hanno la PostePay, anche in questo caso l’app è down. In pochi minuti sono centinaia le segnalazioni degli utenti, come si può vedere dal sito downdetector.com che raccoglie i commenti delle persone quando un’app o un servizio non funzionano.

Il problema riguarda solamente le app BancoPosta e PostePay: effettuando l’accesso dal sito internet di Poste Italiane il servizio funziona correttamente. Chi, invece, accede dalle due app riceve un messaggio sullo schermo in cui viene avvisato della presenza di un problema e di riprovare più tardi. Oltre al messaggio c’è anche un codice di errore (ERR-7), ma non si sa a cosa corrisponde. I tecnici sono sicuramente al lavoro per ripristinare il servizio al più presto. Vi terremo informati.