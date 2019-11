Poste Italiane è down: impossibile accedere da app e sito. Che succede

15 Novembre 2019 - Dalla mattinata di oggi, venerdì 15 novembre, chi ha un conto o una carta di credito ricaricabile con Poste Italiane non riesce ad accedere al proprio profilo. Il sito e l’app di Poste sono down e nessuno può effettuare operazioni di alcun tipo (come i pagamenti online, ad esempio) e, in alcuni casi, ci sono difficoltà anche con i prelievi da sportello Bancoposta. Insomma, Poste.it non va e gli utenti stanno riversando la loro frustrazione online.

Sin dalla mattinata, infatti, si contano decine e centinaia di segnalazioni sia sui portali di settore (come DownDetector) sia sui social, dove il team di social care è impegnato a rispondere alle richieste di utenti impossibilitati a verificare il loro saldo, a effettuare operazioni con conto corrente e ricariche PostePay. Gli utenti, infatti, non riescono a effettuare l’accesso al profilo personale: il sistema restituisce messaggi di errore incomprensibili ai più (una schermata completamente bianca con il messaggio “500” o “GC01”) e, dunque, poco utili agli utenti finali.

Una sorta di Caporetto digitale, che, però, sembra avere una causa ben precisa. I tecnici di Poste Italiane, infatti, sono già al lavoro per risolvere l’inconveniente e non è escluso che nei prossimi minuti la situazione torni nella normalità.

Cosa significano i messaggi di errore “500” e “GC01” di Poste italiane

Se vi chiedete cosa sono gli errori 500 e GC01 di Poste Italiane è necessario procedere per deduzione. Poste, infatti, non fornisce un “prontuario tecnico” e gli utenti, soprattutto quelli digiuni di nozioni informatiche, brancolano nel buoi. L’errore 500, però, può essere ricondotto a un messaggio di “Errore 500” mostrato dai server quando sono sovraccarichi o c’è un errore nel loro file di configurazione. Probabile, dunque, che i server di Poste siano irraggiungibili per un qualunque motivo e gli utenti non hanno così accesso ai loro conti personali.

Poste Italiane non funziona, cosa sappiamo sinora

A fornire delle indicazioni su cosa sta accadendo ai sistemi di Poste Italiane è il servizio di assistenza social, che in questi minuti sta tentando di rispondere alle decine di messaggi che gli utenti stanno inviando sia su Facebook sia su Twitter. Uno degli operatori, in particolare, ha chiarito che i problemi dipendono da un aggiornamento dei sistemi informatici di Poste Italiane. “Ciao Angela, sono in corso alcune attività tecniche di aggiornamento, I nostri tecnici stanno lavorando per rendere nuovamente disponibile il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio. Per supporto sui nostri servizi puoi inviarci un messaggio privato su Facebook”.

Al momento, dunque, non si può far altro che attendere che i tecnici completino le operazioni di aggiornamento e manutenzione, nella speranza che finiscano il prima possibile.