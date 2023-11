Postura corretta in ufficio: lavorare senza dolori

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Sveliamo i segreti per una postura corretta: scopri come lavorare in ufficio senza dolori né tensioni muscolari.

Tra smart working, studio, lavoro e tempo libero sono davvero tante le ore che passiamo ogni giorno davanti al computer. Per prevenire dolori e problematiche più o meno gravi dovute a posture scorrette alla nostra scrivania, esistono diversi accorgimenti che possono essere messi in pratica.

In questo articolo parleremo di alcune caratteristiche ed elementi che dobbiamo considerare per creare la postazione migliore possibile per studiare e lavorare.

Sedia ergonomica

Iniziamo dalla seduta: le sedie ergonomiche, sono progettate proprio per fornire comfort, supporto e una postura corretta mentre stiamo alla scrivania.

Tra le caratteristiche che una sedia dovrebbe avere per prevenire dolori come sindrome del tunnel carpale, mal di schiena cronico e tensioni muscolari, ci sono il supporto lombare, cioè un cuscinetto che consente di adattare la curvatura della sedia alla forma naturale della colonna vertebrale e il supporto cervicale.

È importante anche regolare l’altezza della seduta per adattarla alla tua e a quella della scrivania. Infine, devono essere presenti dei braccioli per sostenere i gomiti, meglio ancora se regolabili, perché permettono di posizionare le braccia in modo confortevole prevenendo la tensione nei muscoli delle spalle e del collo.

Di solito, tutte queste caratteristiche e possibilità di personalizzazione si ritrovano nelle sedie da ufficio, altrimenti puoi valutare anche di aggiungere un cuscino per il supporto lombare e uno per il sedile.

YONISEE Sedia da ufficio – Sedia da scrivania ergonomica con supporto lombare regolabile, bracciolo e poggiatesta ribaltabili, sedia da studio girevole, sedia esecutiva per l’ufficio domestico

Display posizionato ad un’altezza comoda

Il posizionamento corretto del monitor sulla scrivania è un altro punto fondamentale per evitare problemi a occhi, collo e schiena durante l’uso prolungato del computer. In particolare, lo schermo dovrebbe essere posizionato in modo che la parte superiore del display sia allineata con il livello degli occhi quando siamo seduti, a una distanza di circa 50-70 centimetri, per leggere i testi senza sforzarsi.

Fai particolare attenzione ai computer portatili, perchè se utilizzati per lungo tempo così come sono possono causare problemi a spalle e collo. Per questo esistono supporti ad hoc che consentono di sollevare il pc per evitare di abbassare troppo lo sguardo.

Ergosolid Supporto per Monitor PC, Monitor, Braccio articolato ergonomico, Molla a Gas, 17-30 Pollici, VESA 75 mm e 100 mm, Girevole a 360°

Tastiera esterna ed ergonomica

A livello ideale, mentre scriviamo al computer le nostre mani dovrebbero trovarsi all’altezza delle spalle formando un angolo di circa 90 gradi nel gomito: quindi più una tastiera è piccola e ci allontana da questa posizione più è probabile che sentiremo un po’ di tensione tra mani e braccia quando scriviamo per un tempo prolungato.

Esistono tastiere ergonomiche divise in due parti per mantenere la giusta posizione, ma spesso occorre imparare praticamente un nuovo modo di scrivere e per questo, risultano complicate da gestire. Ci sono invece tastiere pensate per avvicinarsi il più possibile a questa posizione che possono essere una buona soluzione. L’importante è non costringere troppo le spalle a curvarsi verso l’interno.

In generale, è importante avere spazio sufficiente sulla scrivania per il mouse in modo da poterlo utilizzare comodamente senza dover allungare troppo il braccio. Inoltre, un poggia polsi può aiutare a mantenere i polsi in una posizione neutra e ridurre la tensione durante la digitazione.

Logitech Wave Keys Tastiera Wireless Ergonomica con Supporto per i Polsi Imbottito, Digitazione Comoda, Easy-Switch, Bluetooth, Logi Bolt, più Sistemi Operativi, Windows/Mac, ITA QWERTY, Grafite

Mouse che si adatta alla tua mano

Come minimo, dovremmo tutti cercare un mouse che sia comodo da impugnare e facile da manovrare. Esistono poi dei dispositivi ergonomici, come i mouse verticali o le trackball, che sono pensati appositamente per diminuire al minimo i movimenti fatti dalla mano e accomodarla in una posizione più naturale possibile.

Trust Verto Mouse Verticale Wireless, Ergonomico senza Filo, 800/1200/1600 DPI, Microricevitore USB, 2.4GHz, 6 Pulsanti per PC, Computer, Portatile, Mac – Nero

Scrivania posizionata all’altezza giusta

Idealmente, le braccia e i polsi dovrebbero stare in una posizione neutra: paralleli al pavimento o inclinati verso il grembo per ridurre la tensione e lo sforzo.

Un piano con altezza regolabile è l’ideale, perché consente di stare sempre nella giusta posizione, a prescindere dall’altezza della persona, e di stare al pc anche in piedi, per cambiare postura e sgranchire le gambe. Una soluzione alternativa può essere abbassare la tastiera: per farlo puoi montare un vassoio scorrevole apposito sotto la scrivania o provare ad alzare la sedia in modo che i polsi siano sopra la tastiera. Se alzi la sedia, assicurati di poter ancora tenere i piedi appoggiati sul pavimento. In caso contrario, avrai bisogno di un poggiapiedi per dare il giusto sostegno a gambe e piedi.

In generale, una scrivania dovrebbe essere sufficientemente spaziosa da permettere di stare nella posizione giusta comodamente, dando spazio a tutti gli elementi di cui abbiamo parlato fino ad ora.

TRIUMPHKEY Scrivania da 160 x 70 cm, grande altezza regolabile, con ripiani per monitor, altezza regolabile, altezza regolabile, scrivania per casa e ufficio, colore bianco

Buona illuminazione

Assicurati che nella stanza in cui ti trovi ci sia una buona illuminazione, evitando la luce diretta sullo schermo che può causare riflessi fastidiosi.

L’illuminazione naturale nello spazio di lavoro è l’ideale perché sembrerebbe aumentare l’energia e il senso di benessere, riducendo allo stesso tempo l’affaticamento degli occhi. Unita alle viste esterne date dalle finestre offre agli occhi l’opportunità di rilassarsi e riprendersi dallo sforzo di fissare un monitor tutto il giorno.

CIANGHENATO Lampada Da Scrivania Con Stazione Di Ricarica Wireless Smartphone Smartwatch E Airpods Perfetta Come Lampada Da Comodino Luce Led Regolabile Per Lettura E Studio Con Filo Di Ricarica Usb