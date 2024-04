Presunto innocente, tutto sulla nuova serie con Jake Gyllenhaal

Fonte foto: Apple TV+

Nel film Roadhouse, uscito all’inizio del 2024 su Prime Video, il pubblico lo ha visto nei panni del muscoloso e tenebroso combattente UFC che si reinventa buttafuori nelle Florida Keys. Un ruolo ben diverso da quello di Presunto innocente – Presumed Innocent, la nuova miniserie in uscita fra un paio di mesi su Apple TV+: qui Jake Gyllenhaal interpreta infatti il viceprocuratore capo Rusty Sabich alle prese con la risoluzione di un delitto che lo toccherà molto da vicino.

La trama di Presunto innocente

La miniserie legal thriller in otto episodi Presunto innocente – Presumed Innocent parla, secondo la breve sinossi diffusa da Apple TV+, «di ossessione, sesso, politica, potere e dei limiti dell’amore».

Nella trama, il viceprocuratore capo Rusty Sabich deve indagare sulla morte di un collega rimasto vittima di un orribile omicidio che getta nel caos l’intero ufficio del procuratore di Chicago. Le indagini coinvolgeranno Sabich più da vicino di quanto non si aspetti. Mentre gli eventi evolvono rapidamente, l’accusato dovrà lottare per proteggere la propria famiglia.

Presunto innocente: il libro da cui è tratta la serie tv

Prodotta da Jake Gyllenhaal e ideata da David E. Kelley e dal produttore esecutivo J.J. Abrams, la miniserie è basata sull’omonimo romanzo di Scott Turow pubblicato nel 1987. Turow è uno scrittore e avvocato statunitense e questo romanzo è stato il suo esordio, tradotto e pubblicato dopo pochi anni anche in Italia.

Alcuni personaggi e ambientazioni di Presunto innocente tornano anche nei romanzi successivi di Turow, ad esempio L’onere della prova (1990) e Innocente (2010). Dal libro Presunto innocente, comunque, è già stato tratto un film omonimo: uscito al cinema nel 1990, è diretto da Alan J. Pakula e ha come protagonista Harrison Ford.

Il film Presunto innocente è attualmente disponibile in streaming a noleggio su varie piattaforme, tra cui Apple Tv+ e Prime Video.

Il cast della serie Presunto innocente

Oltre a Jake Gyllenhaal, nel cast della miniserie Presunto innocente ci sono anche Ruth Negga (nel ruolo di Barbara Sabich), Bill Camp (nei panni di Raymond Horgan), Elizabeth Marvel (che interpreta Lorraine Horgan), Peter Sarsgaard (alias Tommy Molto), O-T Fagbenle (nei panni Nico Della Guardia) e Renate Reinsve (nel ruolo di Carolyn Plhemus).

Completano il cast Lily Rabe, Nana Mensah, Matthew Alan, Kingston Rumi Southwick, Noma Dumezweni, Gabby Beans, Sarunas J. Jackson e Roberta Bassin.

La serie, come detto, è ideata da David E. Kelley che nel corso della sua carriera, tra le altre cose, ha co-creato serie tv come Chigago Hope, The Practice – Professione Avvocati, Ally McBeal e Boston Legal. J.J. Abrams invece è noto soprattutto per aver messo la firma su titoli come Alias, Lost, Westworld e 22.11.63.

La serie Presunto innocente in streaming

La serie tv Presunto innocente – Presumed Innocent esce in streaming su Apple Tv+ il 14 giugno 2024.