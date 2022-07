Prime Day 2022: i migliori prodotti Xiaomi in offerta

Il Prime Day 2022 è arrivato e già troviamo migliaia di offerte disponibili su Amazon. C’è veramente di tutto, dagli smartphone, agli smartwatch, passando per le cuffie Bluetooth fino ad arrivare ai tantissimi dispositivi per la smart home. E tra tutti questi device, troviamo anche quelli di Xiaomi. L’azienda cinese è sicuramente una delle più amate dagli utenti e anche in questo Prime Day 2022 si può approfittare di offerte speciali e di tantissimi minimi storici per i dispositivi Xiaomi. A partire dallo Xiaomi 12, l’ultimo smartphone lanciato sul mercato, fino ad arrivare allo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, il robot aspirapolvere lowcost presentato a marzo.

Ci sono dispositivi per tutte le tasche, anche per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone lowcost. Ad esempio, troviamo lo Xiaomi 11 Lite 5G NE con uno sconto del 40% e lo si paga poco più di 200€. Se, invece, siete alla ricerca di uno smart TV economico, troviamo al prezzo più basso di sempre la Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32 pollici, disponibile con uno sconto del 36% a meno di 180€. Tutti questi sconti sono validi fino alle 23:59 del 13 luglio e sono riservati ai clienti Amazon Prime: per iscriverti basta cliccare qui.

Smartphone economici Xiaomi Prime Day 2022

Gli smartphone lowcost Xiaomi sono tra i prodotti più ricercati in questo Prime Day 2022. E il motivo è molto semplice: grazie agli sconti che arrivano fino al 40% sono veramente un affare e si risparmiano centinaia di euro.

Partiamo con lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, smartphone tra i più richiesti del Prime Day che troviamo con uno sconto del 40% e costa 239,90€. Acquistandolo oggi si risparmiano 160€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Si tratta di un ottimo smartphone lowcost, con prestazioni elevate e un buon comparto fotografico.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Per chi vuole spendere un po’ di meno ci sono delle valide alternative. Come, ad esempio, il Redmi Note 10 Pro, che troviamo in offerta con uno sconto sempre del 37% a poco meno di 190€. Si risparmiano circa 110€ sul prezzo di listino.

Redmi Note 10 Pro

Un’altra ottima offerta la troviamo sullo Xiaomi Redmi Note 11, dispositivo lanciato sul mercato da pochissimi mesi e che in questo Prime Day 2022 troviamo a un prezzo di 159,90€, con uno sconto di ben il 30%. A questo prezzo è un vero best buy e difficilmente troverete di meglio per rapporto qualità prezzo.

Redmi Note 11

Smartphone top di gamma Xiaomi in offerta al Prime Day 2022

Non solo smartphone lowcost. In promo per il Prime Day 2022 troviamo anche smartphone Xiaomi top di gamma. Un esempio? Lo Xiaomi 11T Pro in offerta a un prezzo di 399,90€, ben il 38% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano 250€ e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Si tratta di un’offerta da non farsi scappare per uno smartphone con fotocamera professionale da 108MP e ricarica super rapida da 120W (solo 17 minuti per il 100% di autonomia).

Xiaomi 11T Pro

Tra le promo troviamo anche tutta la famiglia di Xiaomi 12, l’ultima generazione di smartphone premium lanciata sul mercato dall’azienda cinese. Con sconti leggermente più bassi troviamo al minimo storico lo Xiaomi 12X, lo Xiaomi 12 e lo Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12X

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Prime Day 2022: gli smart TV Xiaomi in offerta

Di smart TV Xiaomi in offerta ne troviamo solamente uno, ma si tratta di una super offerta da non farsi scappare. Stiamo palando dello Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32 pollici che troviamo a meno di 180€ e al minimo storico grazie allo sconto del 36%. Un televisore smart con Android TV da prendere al volo.

Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32 pollici

Smartwatch e activity tracker Xiaomi: le offerte Prime Day 2022

Volete tenere sotto controllo il vostro stato di salute e gli allenamenti? Per il Prime Day troviamo diversi smartwatch e activity tracker Xiaomi in offerta al minimo storico. Per quanto riguarda gli orologi è disponibile in offerta il nuovo Xiaomi Watch S1 Active con uno sconto del 20% a un prezzo di 159,99€. Si tratta di uno smartwatch top di gamma con funzionalità avanzatissime per la salute e il fitness.

Xiaomi Watch S1 Active

Per chi è alla ricerca di qualcosa di più economico e pratico, troviamo in promozione la nuovissima Xiaomi Smart Band 7 appena uscita sul mercato. Grazie allo sconto del 21% la si paga meno di 50€. In alternativa c’è in offerta la Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC a meno di 40€.

Xiaomi Smart Band 7

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Prime Day 2022: i dispositivi per la smart home Xiaomi in offerta

Xiaomi non è solo smartwatch. Oramai in Italia sono disponibili anche tantissimi dispositivi per la smart home che troviamo in offerta in questo Prime Day 2022.

Partiamo con il robot aspirapolvere e lavapavimenti lowcost Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S disponibile in offerta con uno sconto del 37% a un prezzo di 189,99€. Il risparmio netto è di 110€, mentre per il robot si tratta del prezzo più basso di sempre.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

Sempre in offerta troviamo anche il modello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop. In questo caso il prezzo è di 239,99€, mentre lo sconto è del 31%. Anche qui si tratta del minimo storico per il dispositivo smart.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

Sempre per la pulizia di casa troviamo in promo per il Prime Day la scopa elettrica Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 a un prezzo di poco inferiore ai 150€ (sconto del 35%). Si tratta di un modello molto interessante e che ricopia un po’ l’architettura dei dispositivi Dyson.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9

Minimo storico anche per il purificatore d’aria Xiaomi Smart Air Purifier 4 che troviamo a poco meno di 200€ e con uno sconto del 24%. Molto utile per eliminare qualsiasi batterio nocivo presente nell’aria che respiriamo. In promo è disponibile anche il modello Lite a meno di 150€

Xiaomi Smart Air Purifier 4

Xiaomi Smart Air Purifier 4 – Lite

