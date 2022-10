Proscenic T21, prezzo in picchiata per la friggitrice ad aria smart: minimo storico

C’è un dispositivo che oramai sta prendendo sempre più piede all’interno delle nostre cucine. Stiamo parlando delle friggitrici ad aria, una delle ultime invenzioni del mondo della tecnologia e che in brevissimo tempo ha iniziato a spopolare tra gli italiani. Uno dei segreti di queste friggitrici è che non utilizzano l’olio per cucinare, ma usano lo stesso sistema dei forni ventilati. In questo modo i cibi preparati sono molto più salutari (si consuma fino al 90% in meno di olio e quindi di grassi) e anche più croccanti. E come normale che sia, le friggitrici ad aria stanno spopolando anche su Amazon, dove sono tra i dispositivi per la cucina più venduti e desiderati.

Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistare la vostra friggitrice smart, oggi è arrivata. Sul sito di e-commerce troviamo la Proscenic T21 in promo con uno sconto speciale del 42% che fa risparmiare più di 70€. È come se la si pagasse la metà del suo prezzo di listino e si approfitta anche del minimo storico. La friggitrice di Proscenic è anche smart: la si può controllare da remoto tramite l’app dello smartphone o con i comandi vocali tramite Alexa. E sull’app è presente anche un ricettario che ti suggerisce cosa cucinare per il pranzo e la cena. Una vera super offerta da non farsi scappare per nessun motivo.

Proscenic T21

Proscenic T21: le caratteristiche e le funzionalità

Facile da utilizzare, ma soprattutto utile nella vita di tutti i giorni. Queste le caratteristiche che contraddistinguono la friggitrice ad aria Proscenic T21. Oltre a essere smart e a collegarsi con la rete Wi-Fi di casa, la friggitrice offre anche diverse modalità di cottura ed è molto veloce a cuocere i vari cibi.

La capienza è molto ampia e permette di cucinare cibo per 4-5 persone in pochissimo tempo. Altro punto forte della friggitrice ad aria di Proscenic è la quantità di olio che bisogna utilizzare: l’85% in meno rispetto a una frittura tradizionale. In questo modo i cibi sono molto più salutari e possono essere mangiati veramente da tutti.

La friggitrice ad aria Proscenic T21 ha 8 programmi preimpostati che permettono di cucinare diversi cibi: dalle classiche patatine, fino alla pizza, al pollo, al pesce, ai dolci e anche la carne alla griglia. Si possono combinare anche più modalità, in modo da cucinare un cibo e mantenerlo al caldo fino a quando non sono tutti seduti a tavola.

Come abbiamo già detto, la friggitrice è anche smart e la si può controllare da remoto tramite lo smartphone o con i comandi vocali grazie ad Alexa. Sull’app è possibile scegliere l’orario di accensione della friggitrice e le varie modalità di cottura. Sempre sull’applicazione è presente anche un ricettario dove trovare le varie pietanze da poter cucinare a pranzo o a cena. Molto utile quando si torna a casa da lavoro e non si sa cosa voler cucinare.

Proscenic T21 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La friggitrice smart di Proscenic è in offerta su Amazon a un prezzo di 104€, con uno sconto di ben il 42%. Si risparmiano poco più di 70€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarla a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva durante la fase di check-out. La spedizione è curata direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Beneficia anche dei privilegi riservati ai clienti Prime e per il reso si hanno 30 giorni di tempo.

Proscenic T21