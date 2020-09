PS5, preordini esauriti: Sony si scusa con gli utenti

La nuova PlayStation 5 è stata presentata il 16 settembre e i preordini sono andati esauriti in appena due giorni. Una situazione inattesa che ha colto Sony alla sprovvista e così la società sabato 19 settembre si è scusata con gli utenti, annunciando di voler predisporre il rilascio di altre console in preordine.

L’uscita in Italia per la PS5 è prevista per il prossimo 19 novembre, ma il numero di preordini è stato tale che molti negozi da GameStop a Unieuro e Mediaworld hanno già esaurito le scorte a disposizione. Le console next-gen sono state lanciate al prezzo di 399 euro per la versione All Digital e di 499 euro per quella standard con lettore ottico. Se gli utenti speravano di ricevere la nuova console entro Natale, in molti rimarranno delusi. Il numero limitato di PS5 prodotte da Sony assieme alla grande richiesta in preordine rischia di far slittare la consegna al 2021.

PS5, già esaurite le console per il preordine

Sony aveva annunciato di aver prodotto un numero di scorte limitate per la PlayStation 5 a causa dei ritardi dovuti alla pandemia da Covid-19. Per questo motivo, la società avrebbe dovuto immaginare che una volta aperti i preordini le scorte della console sarebbero andate rapidamente in esaurimento. Una considerazione che non è stata fatta, tanto che la Sony ha deciso di scusarsi con gli utenti. In un post sull’account ufficiale Twitter del 19 settembre si legge: “Vogliamo essere onesti: i preordini della PS5 avrebbero potuto essere molto più facili. Ci scusiamo per questo”.

Nel messaggio inviato agli utenti, la Sony annuncia il rilascio di altre console e che saranno i rivenditori a condividere maggiori informazioni per preordinarle. La società ha comunque garantito che altre console next gen arriveranno entro la fine dell’anno. Gli store, sia online che fisici, a breve potranno riprendere i preordini, stando a quanto affermato da Sony, ma avvisano già che le consegne delle PlayStation 5 potrebbero slittare a dopo le vacanze natalizie.

PS5 esaurite: vendite a cifre folli

Il prezzo di lancio della PlayStation è stato annunciato da Sony il 16 settembre: 399 euro per la PS5 All Digital Edition e 499 euro per la PS5 con lettore ottico Blu-ray. Le scorte limitate a disposizione e i preordini esauriti in appena due giorni hanno portato già a una speculazione online sulle poche console next gen di Sony disponibili. Sul sito eBay ci sono venditori che hanno già messo il proprio preordine in vendita, arrivando a offrire la console anche a 2000 dollari.

Il record al momento è stato raggiunto negli Stati Uniti, con un utente che ha messo in vendita la console preordinata sul sito della Sony a 25000 dollari, mentre nel Regno Unito un altro utente ha fissato il prezzo a 10000 sterline e avrebbe già tre utenti disposti ad acquistarla a quella cifra. Prezzi decisamente gonfiati, a cui si potrebbe rimediare con l’immissione sul mercato di altre console, come annunciato dalla società.