PS5, svelato il nuovo Dualshock: come sarà

La PlayStation 5 è una delle console più attese del 2020: dopo la diffusione delle prime immagini attraverso Twitter che ne confermano la curiosa forma a V, ora è il momento di alcune indiscrezioni legate al controller, l’attesissimo Dualshock 5.

L’esperto in creazioni in 3D e graphic designer Giuseppe Spinelli, in collaborazione con la piattaforma LetsGoDigital, ha realizzato dei video render che mostrano tutti i dettagli del componente. Il leaker italiano, conosciuto con il nickname di Snoreyn, ha pubblicato i brevi clip e immagini all’interno della sua pagina su ArtStation e sul canale Youtube. I render sono ricostruiti a partire dalle informazioni rilasciate nel brevetto e dalle grafiche del devkit della nuova PlayStation. Il risultato è davvero sorprendente e mostra quelli che dovrebbero essere i controller in uscita sul mercato alla fine del prossimo anno.

Nuovo Dualshock 5: come sarà il controller della PS5?

I video mostrano il dispositivo da ogni angolazione possibile, permettendoci di capire la sua struttura, i tasti, le uscite e ogni dettaglio. Innanzitutto, a prima vista il nuovo controller appare simile a quello attuale, il Dualshock 4.

Infatti, proprio come il suo predecessore ha un touchpad frontale, oltre alla tradizionale disposizione dei tasti e stick. Nonostante la loro posizione sia quella classica, in questa edizione, i tasti dorsali sembrano più grandi, così come gli stick analogici. Inoltre, rispetto al passato, lo schermo anteriore sembra essere a colori e più nitido.

Tra i particolari che saltano all’occhio spicca la porta per la ricarica posizionata in alto nella parte posteriore del controller, che diventa una porta USB-C. La barra luminosa sul retro sparisce, e il design sembra più massiccio e minimale del solito.

La tecnologia annunciata da Sony

Ci sono poi altre novità interne che non si possono vedere con dei render. Nel brevetto pubblicato la settimana scorsa, Sony rivela che il controller, seppur usato fisicamente da un utente, permette anche ad altri di intervenire nel gioco da remoto. Il giocatore principale potrà condividere la propria sessione di gioco, dando il controllo completo o parziale ad altri utenti. Si tratta di un’evoluzione della funzione SharePlay della PS4. Non si sa molto altro circa i controller, mentre si conoscono alcune informazioni ufficiose a proposito della PlayStation 5.

PlayStation 5: le caratteristiche principali

Nonostante manchi un anno alla sua uscita, sono già tante le indiscrezioni che circolano sulla nuova console firmata Sony. Il noto leaker @Alcoholikaust ha pubblicato alcune settimane fa, la prima foto ufficiale facendo impazzire tutti i gamers del mondo. Le caratteristiche sono state poi confermate sulla piattaforma The Verge dal giornalista Tom Warren.

Lui avrebbe detto che le console immortalate sono dei prototipi che l’azienda invia ai test per provare i nuovi giochi. Tra i particolari che saltano subito all’occhio, c’è un’enorme V che caratterizza la parte superiore del prodotto. Questa struttura servirebbe per migliorare il raffreddamento del dispositivo e per semplificare la vita degli sviluppatori che, durante i cosiddetti “stress test” possono poggiare una console sull’altra senza rischiare di rovinarle o surriscaldarle. Il DualShock 5 fa per la prima volta capolino proprio in queste foto, ma non è certo il protagonista, come invece succede nei nuovi render dedicati.

Tra le specifiche più attese c’è la nuova CPU e un hard disk allo stato solido che assicura un caricamento dei videogiochi e una velocità di rendering tra le più elevate, pensate per mostrare al meglio le evoluzioni della grafica: questo punto sta molto a cuore a Sony che si prepara a mostrare immagini senza paragoni. Insomma, queste sono solo notizie ufficiose: occorre attendere le dichiarazioni ufficiali dell’azienda ma soprattutto il lancio sul mercato.

Quando uscirà la nuova PlayStation?

Sony non si è ancora sbilanciata sulla data di uscita della console, ma si parla sicuramente della fine del 2020. Nelle ultime settimane è trapelata una voce: l’azienda rilascerà la PlayStation 5 il 20 novembre 2020 negli Stati Uniti a 499 dollari. Naturalmente bisogna attendere tutte le conferme del caso.