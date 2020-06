PS5 ufficiale: svelato il design della console e i giochi disponibili

Sony ha tolto i veli alla PlayStation 5. Quello che attendevano milioni di appassionati è accaduto: finalmente abbiamo il design della nuova console next-gen. E l’azienda giapponese ha stupito tutti: design elegante e futuristico, in netto contrasto con quello della Xbox Series X. Resteranno delusi coloro che si aspettavano di conoscere anche il prezzo della console: per quello bisognerà aspettare ancora qualche settimana o mese.

Per il resto, l’evento organizzato da Sony è stato ricco di contenuti. Tanti videogame presentati, la maggior parte esclusive che saranno disponibili fin dal lancio della console (confermata per le festività natalizie 2020), mentre altri arriveranno tra l’inizio del 2021 e del 2022. L’evento si è aperto con una grande esclusiva: Spiderman Miles Morales che uscirà a Natale 2020 e sarà un’esclusiva per PlayStation 5, seguito da un altro grande titolo che ha fatto la storia della PlayStation, Gran Turismo 7. La bomba finale è stato l’annuncio di Horizon 2 – Forbidden West che ha stupito per la bellezza dei paesaggi e dei personaggi.

Ma il pezzo forte è arrivato negli ultimi cinque minuti dell’evento di presentazione, quando finalmente Sony ha mostrato il design della PlayStation 5. Un design completamente differente rispetto alla PlayStation 4, uno stile particolare, ma allo stesso tempo elegante e quasi avveniristico. Le console saranno due: la PS5 e la PS5 Digital Edition che non avrà il BluRay. Una scelta molto chiara da parte di Sony che vuole puntare sulle copie digitali dei videogame e sullo store che sarà uno dei punti forti della nuova console next-gen.

Come è la nuova PlayStation 5