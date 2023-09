Fonte foto: Xiaomi Redmi

È già tempo di parlare dei nuovi Redmi Note 13. La nuova generazione di mid-range di Xiaomi sta per arrivare con un lancio che, inizialmente, riguarderà la Cina. Come avvenuto anche con i Redmi Note 12 (in foto Redmi Note 12 Pro), a distanza di qualche mese dalla presentazione, i nuovi smartphone arriveranno anche in Europa. In attesa del debutto, nuove indiscrezioni anticipano le specifiche della gamma Redmi Note 13.

Redmi Note 13: come sarà

Secondo le indiscrezioni lanciate dall’insider Digital Chat Station, Xiaomi ha in programma il lancio di tre varianti del Redmi Note 13, almeno per la prima fase di commercializzazione. Tra gli smartphone in arrivo ci sarà il modello base, chiamato semplicemente Redmi Note 13, a cui si affiancheranno il Redmi Note 13 Pro e il Redmi Note 13 Pro+.

Per i tre smartphone ci sarà un display AMOLED da 6,67 pollici, con refresh rate di 120 Hz e risoluzione di 1.5K, oltre a un sensore di impronte digitali sotto al display. Le differenze per la scheda tecnica saranno diverse: i tre smartphone della gamma Redmi Note 13 avranno chip differenti.

Per il Redmi Note 13 Pro+ ci sarà il MediaTek Dimensity 7200 Ultra, chip derivato dal MediaTek Dimensity 7200 del quale la casa taiwanese non comunica i dettagli, mentre per il Redmi Note 13 Pro troveremo il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Al momento, invece, non ci sono conferme in merito al modello di SoC che Xiaomi utilizzerà per il Redmi Note 13 base. Per ogni smartphone, inoltre, sono previste varie combinazioni di RAM e storage.

Le prime informazioni sul comparto fotografico dei nuovi mid-range Redmi anticipano una configurazione con tre fotocamere posteriori. La camera principale, per tutti e tre i modelli, dovrebbe integrare il sensore Samsung ISOCELL HPX da 200 Megapixel.

Gli altri due sensori, molto probabilmente, cambieranno in base al modello. Per la versione base della gamma dovrebbe esserci un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. Ancora non sono disponibili informazioni sulla camera anteriore.

Tutta la nuova gamma Redmi Note 13 dovrebbe arrivare sul mercato con Android 13 e con l’ultima versione della MIUI, per poi registrare un rapido aggiornamento al nuovo Android 14 nei primi mesi successivi al lancio.

Redmi Note 13: quando arriva

Lo sviluppo della nuova Redmi Note 13 Series è quasi completo: la presentazione ufficiale dovrebbe essere fissata per il prossimo mese di ottobre, almeno per quanto riguarda il mercato cinese che sarà il primo mercato di commercializzazione dei nuovi mid-range di Xiaomi.

I nuovi Redmi Note 13 arriveranno, successivamente, anche in Europa (con possibili differenze nella scheda tecnica). In questo caso, sarà necessario attendere diversi mesi. I nuovi mid-range, in versione europea, potrebbero essere ufficializzati soltanto nel corso del primo trimestre del 2024.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, non dovrebbero esserci sostanziali differenze rispetto ai Redmi Note 12. La nuova gamma coprirà (almeno per quanto riguarda il prezzo di listino in Europa) la fascia di prezzo compresa tra 200 e 400 euro, con ogni modello che arriverà sul mercato con diverse combinazioni di RAM e storage, in base al mercato di commercializzazione.