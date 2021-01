Quali dati raccolgono Signal, iMessage, WhatsApp e Messenger [LISTA]

Negli ultimi anni Apple ha deciso di puntare con vigore sulla privacy dei suoi utenti, anche per ragioni commerciali. Da una parte se le app per iOS possono raccogliere meno dati gli utenti sono più contenti, dall’altra Apple i dati ce li ha tutti e chi li vuole deve venirli a chiedere a lei.

Tra le ultime novità in fatto di privacy c’è il debutto, a partire dal mese scorso, delle nuove “Privacy Label” sull’App Store. Si tratta di etichette, ma in realtà sono liste, che mostrano i dati raccolti da ogni app durante il suo funzionamento. Ogni sviluppatore, se vuole pubblicare la sua app sull’App Store di Apple iOS, deve dichiarare apertamente quali dati raccoglie e mostrarli in una unica Privacy Label. L’idea di fondo è che, in questo modo, l’utente può capire al volo quali dati sta regalando a quell’app prima ancora di istallarla. Se ritiene che siano troppi, quindi, sceglierà di non istallarla nemmeno. Forbes ha avuto la brillante idea di mettere a confronto le Privacy Label di quattro famosissime app di messaggistica istantanea: Signal, iMessage, WhatsApp e Facebook Messenger.

Privacy Label: Signal vs WhatsApp vs iMessage vs Facebook Messenger

Il confronto tra queste tre app è impietoso: Signal non raccoglie nulla, a parte il numero di telefono che fa anche da identificativo dell’utente sulla piattaforma; iMessage di Apple è già più intrusiva perché raccoglie numero di telefono, indirizzo email, cronologia delle ricerche e ID del dispositivo; WhatsApp e, soprattutto, Messenger raccolgono talmente tanti dati che meritano un paragrafo a testa.

Quali dati raccoglie WhatsApp

La lista dei dati raccolti da WhatsApp durante il suo funzionamento inizia ad essere preoccupantemente lunga. Eccola:

ID del dispositivo

ID utente

Dati pubblicitari

Cronologia degli acquisti

Posizione approssimativa

Numero di telefono

Indirizzo email

Lista dei contatti

Interazione con la piattaforma

Dati di arresto anomalo

Dati sulle prestazioni

Altri dati diagnostici

Informazioni sui pagamenti

Informazioni per il Servizio Clienti

Altri contenuti dell’utente

Quali dati raccoglie Facebook Messenger

Se la quantità di dati raccolta da WhatsApp vi è sembrata eccessiva rispetto alle funzionalità offerte all’utente, allora mettetevi comodi e preparatevi a leggere la lista dei dati raccolti da Messenger. Eccola:

Cronologia degli acquisti

Informazioni finanziarie

Posizione esatta

Posizione approssimativa

Indirizzo fisico

Indirizzo email

Nome

Numero di telefono

Lista dei contatti

Fodo e video

Contenuti dei giochi

Altri contenuti utente

Cronologia delle ricerche

Cronologia di navigazione

ID utente

ID del dispositivo

Interazione con la piattaforma

Dati pubblicitari

Altri dati di utilizzo

Dati di arresto anomalo

Dati sulle prestazioni

Altri dati diagnostici

Dati su salute e fitness

Dati audio

Informazioni sensibili

Informazioni sui pagamenti

Informazioni sul credito

Altre informazioni finanziarie

Chi ha accesso ai nostri dati

Le liste che avete appena letto sono una sintesi delle liste reali. Molti dei dati, infatti, sono presenti in più sezioni delle Privacy Label di Signal, iMessage, WhatsApp e Facebook Messenger. Questo perché gli sviluppatori devono anche specificare in che modo vengono usati i dati raccolti e se tali dati sono condivisi con terzi. E purtroppo molto spesso lo sono.

Solo per citare Messenger, ad esempio, l’app raccoglie ai fini dell’advertising di terze parti tutte queste informazioni:

Cronologia degli acquisti

Altre informazioni finanziarie

Posizione precisa

Posizione approssimativa

Indirizzo fisico

Indirizzo email

Nome

Numero di telefono

Altre informazioni di contatto dell’utente

Lista contatti

Foto e video

Contenuti di gioco

Altri contenuti utente

Cronologia delle ricerche

Cronologia di navigazione

ID utente

ID del dispositivo

Interazione con la piattaforma

Dati pubblicitari

Altri dati di utilizzo

Altri tipi di dati

Tutte queste informazioni, seppur all’interno di un profilo utente anonimizzato, vengono cedute da Messenger agli inserzionisti.