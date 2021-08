Quali smartphone Xiaomi e Redmi riceveranno Android 12

Android 12 è ancora in fase beta, quella in cui del sistema operativo di Google viene rilasciata una sorta di anteprima non troppo stabile e priva di bug, perciò sconsigliata agli utenti comuni ma perfetta per sviluppatori e addetti ai lavori, che in questo modo possono adattare programmi ed app al sistema operativo di domani.

La fase beta sta per volgere al termine, e compatibilmente con i tempi previsti da Google Android 12 si avvicina al rilascio della versione stabile, questa sì adatta agli utenti comuni e pronta per essere utilizzata quotidianamente. Naturale che durante il percorso di affinamento che porta la prima beta a diventare una release stabile l’attesa da parte degli appassionati sia cresciuta esponenzialmente, e naturale che chi possiede un prodotto come quelli di Samsung o di Xiaomi, che hanno dei sistemi basati su Android ma ampiamente personalizzati dai produttori come One UI e MIUI, si chiedano quando anche i loro smartphone riceverà Android 12.

Tempi per Android 12 su Xiaomi e Redmi

Che non si illuda nessuno: i possessori di questi prodotti (e non solo) avranno tempi più lunghi rispetto ad esempio ai Pixel, che essendo smartphone Google che adottano Android in versione “pura" riceveranno Android subito, qualche minuto dopo l’ufficialità. Chi invece possiede ad esempio uno smartphone di Xiaomi o di Redmi riceverà Android 12 con un po’ di ritardo rispetto a quando lo renderà disponibile Google, perché gli ingegneri di Xiaomi dovranno cucire la MIUI sul nuovo Android 12.

Ma come dicevamo l’attesa è alta a prescindere dal produttore, e una delle community di appassionati a muoversi per prima nei confronti dell’adozione di Android 12 è quella di Xiaomi, che ha compilato un elenco provvisorio, non ufficiale, dei prodotti che dovrebbero ricevere l’ultima evoluzione del robottino verde. Visto che si tratta di un elenco non ufficiale, se un dispositivo non è in lista non significa che non possa ricevere Android 12: per avere la certezza (in un senso o nell’altro) bisogna attendere le dichiarazioni ufficiali di Xiaomi o di Redmi, o ancora di Poco e Black Shark, altri produttori del gruppo Xiaomi che adottano la MIUI.

Quando arriverà Android 12 per loro è impossibile dirlo, ma a spanne potremmo ipotizzare tra la fine del 2021 e la prima metà del 2022, se non oltre.

Prodotti gruppo Xiaomi con Android 12

Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i / Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Mi 11X / POCO F3

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10i / Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G

Smartphone Redmi con Android 12

Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Redmi K40 / Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / Redmi K30 Ultra / Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G

Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10 Pro /

Redmi Note 10 Pro Max /Redmi Note 10 Pro 5G (China)

Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T /

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 8 2021

Redmi 10

Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro

Redmi 9T / Redmi 9 Power / Redmi Note 9 4G (China)

Smartphone POCO e Black Shark con Android 12