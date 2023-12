Quali smartphone e tablet saranno aggiornati a HyperOS

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

HyperOS è l’innovativo sistema operativo sviluppato da Xiaomi, che andrà gradualmente a sostituire MIUI. Con l’arrivo di Android 14, infatti, il colosso cinese della tecnologia ha pensato di cambiare le carte in tavola, proponendo ai suoi utenti un software completamente nuovo e immaginato per essere un “punto di incontro” per tutti i dispositivi di Xiaomi (inclusi i sub-brand Poco e Redmi) dagli smartphone fino ad arrivare al settore della smart home.

In molti, però, si sono chiesti quali saranno effettivamente i prodotti compatibili con la nuova interfaccia e per rispondere a questa domanda il sito xiaomiui ha condiviso una lista di nomi che, pur non essendo stata confermata ufficialmente da Xiaomi, potrebbe rispecchiare le release future di HyperOS.

Quali device riceveranno HyperOS

Device a marchio Xiaomi:

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 10S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / WiFi

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / WiFi

Device a marchio Poco:

Poco F5 Pro

Poco F5

Poco F4GT

Poco F4

Poco F3

Poco F3GT

Poco X6Neo

Poco X6 5G

Poco X5Pro 5G

Poco X5 5G

Poco X4GT

Poco M6 Pro5G

Poco M6 5G

POCO M5

Poco M4 Pro5G

Poco M4 5G

Poco C55

Poco C65

Device a marchio Redmi:

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10 Prime

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E

Redmi Note 11R

Redmi 10C

Redmi 10 Power

Redmi 11 Prime 4G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11SE

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 12 4G

Redmi 12C

Redmi 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Discovery

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R

Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Come già detto questa non è una lista ufficiale ma un’indiscrezione condivisa dal sito xiaomiui, bisognerà dunque vedere se i piani futuri dell’azienda cinese effettivamente corrisponderanno a queste dichiarazioni.

Come funziona HyperOS

HyperOS è la naturale evoluzione di MIUI e avrà il compito di fungere da “anello di congiunzione” tra i moltissimi device dell’ecosistema di Xiaomi (e dei suoi sub-brand).

Non si tratta, quindi, di un semplice restyling ma è frutto di un lunghissimo lavoro di sviluppo (iniziato nel 2017) che ha portato l’azienda cinese a elaborare un sistema operativo completamente nuovo (sempre a base Android) che avrà al suo interno anche Vela, la piattaforma sviluppata per i vari dispositivi smart in catalogo.

Quindi, non sarà limitato ai soli smartphone e tablet ma dovrebbe coinvolgere tutti i device a marchio Xiaomi, Redmi e Poco, incluse le nuove automobili smart a cui sta lavorando il colosso della tecnologia.

L’uscita ufficiale è prevista per le prime settimane del 2024, con la presentazione ufficiale dei nuovissimi Xiaomi 14. Per avere maggiori informazioni al riguardo, quindi, non resta che attendere.