Se avete uno di questi 10 smartphone fareste meglio a cambiarlo in fretta

Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Xiaomi ha aggiornato la lista di smartphone per cui è prevista la fine del supporto software. Un nuovo gruppo di 10 dispositivi, infatti, entra ufficialmente nell’elenco EOS (End of Support, fine del supporto). Per questi modelli non arriveranno più aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi.

Non ci saranno, quindi, nuove versioni del sistema operativo, nuovi aggiornamenti per la MIUI e, soprattutto, non ci saranno patch di sicurezza. La fine degli aggiornamenti di sicurezza rappresenta un rischio da non sottovalutare per gli utenti che ancora posseggono uno dei nuovi smartphone inclusi nell’elenco EOS di Xiaomi. In questi casi, è consigliato cambiare dispositivo.

Addio smartphone Xiaomi: quali modelli

L’elenco qui di sotto comprende i 10 smartphone ora inclusi nell’elenco EOS di Xiaomi e per cui non ci saranno ulteriori aggiornamenti nel corso del prossimo futuro.

Redmi Note 9 (India)

Redmi 9 (Cina)

Redmi 9A (Global)

Redmi 10X 4G (Cina)

Redmi Note 9 (Global)

Redmi Note 9 (Emirati Arabi Uniti)

Redmi 10X Pro (Cina)

Redmi K30i 5G (Cina)

POCO F2 Pro (Global)

Quest’elenco comprende anche alcuni modelli commercializzati in Italia come il Redmi Note 9, mostrano nell’immagine in testa all’articolo, il Redmi 9A e il POCO F2 Pro. Per questi smartphone, l’azienda non rilascerà più aggiornamenti software. Non ci saranno novità e, soprattutto, non ci saranno patch per eliminare bug e falle di sicurezza. Scegliere di continuare ad utilizzare uno smartphone che non riceverà più aggiornamenti espone adi un rischio concreto, che aumenterà nel corso dei mesi successivi all’inserimento del terminale nell’elenco EOS di Xiaomi.

Aggiornamenti Xiaomi, quanto durano?

Xiaomi è uno dei principali produttori del mercato Android e ha una gamma che (considerando tutti i mercati) è composta da centinaia di modelli, con decine di nuovi modelli in arrivo ogni anno a marchio Xiaomi, Redmi, Poco anche se spesso molti smartphone sono, in realtà, dei rebrand di altri modelli. Per i suoi smartphone, Xiaomi segue delle politiche di aggiornamento e supporto software ben precise.

Per i top di gamma, ad esempio, è previsto il rilascio di 3 aggiornamenti del sistema operativo Android e della MIUI oltre a 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Per i mid-range, invece, il numero di aggiornamenti si riduce. Si riducono anche gli anni per cui sono garantite le patch di sicurezza. In questo caso, la politica di aggiornamento varia da modello a modello. In linea di massima, per i mid-range ci sono almeno 2 aggiornamenti del sistema operativo mentre per gli smartphone di fascia bassa c’è un solo aggiornamento.

Per tutti i modelli, in ogni caso, la fine del supporto software arriva con l’inserimento nella lista EOS, consultabile direttamente dal sito ufficiale dell’azienda. Un modello inserito in questa lista non riceverà più aggiornamenti. Per massimizzare la sicurezza, come già sottolineato in precedenza, è consigliabile cambiarlo o, quanto meno, non utilizzarlo come dispositivo principale.