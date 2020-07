Quali sono e come funzionano i Bonus Casinò Online

I Bonus Casinò sono delle tipologie di promozioni che consentono ai clienti di una piattaforma di gioco on line di ottenere sostanzialmente una riduzione dell’importo delle somme che sarebbero realmente necessarie per poter usufruire delle varie tipologie di giochi messe a disposizione dal concessionario di gioco stesso come ad esempio: Slot, Table Game, Giochi di Carte, Video Poker e quanto altro.

I bonus inoltre, nelle loro fattispecie che vedremo meglio in seguito, sono utilizzabili a patto che si posseggano determinati requisiti anche minimi lato cliente; le più frequenti caratteristiche che vengono richieste ai giocatori sono di diverso tipo a cominciare dall’essere un nuovo cliente, dall’ aver fatto un primo versamento o una determinata ricarica di un dato ammontare e magari usando uno specifico sistema di pagamento. Altre caratteristiche risiedono ad esempio nell’adesione in un determinato arco temporale alla promo stessa, nell’essere promotore e ambasciatore a propria volta verso altri nuovi clienti (come nel caso della promo “invita un amico”) oppure dall’essere un frequente utilizzatore e/o giocatore di una categoria di giochi stessi.

Un ventaglio quindi ricco di alternative e in continua evoluzione ma sostanzialmente riconducibile a due macro categorie di partenza che sono:

i “welcome bonus” o bonus di benvenuto destinati ai nuovi clienti i bonus per i clienti già attivi e registrati alla piattaforma di gioco

Per entrambe le categorie le promozioni possono portare a rispettivi vantaggi reali che sono il minimizzare i costi di entrata ma anche usufruire di maggiori sessioni di gioco e relative probabilità di vincita ma anche rimborso sulle perdite, l’adesione ad un vip club o il partecipare a tornei e classifiche ad hoc.

Bonus di benvenuto o “welcome” bonus

I welcome bonus e/o i bonus sul primo deposito ed altre varianti come i free spin, sono tutte forme di promozione utili per il giocatore perché gli permettono di orientarsi ed iscriversi all’interno della piattaforma, di giocare in modalità for fun seppur con soldi veri e reali probabilità di vincita.

Gran parte delle piattaforme di gioco omaggiano i propri nuovi iscritti con bonus di benvenuto di diverso ammontare e a diverse condizioni; tra le categorie di bonus benvenuto sono annoverabili le seguenti:

Bonus sul “progressive” deposito

Bonus gratis senza deposito

Bonus free spin

Fun bonus

La condizione maggiormente richiesta per poter usufruire di una delle categorie sopra citate è l’invio del documento di identità o riconoscimento; sul mercato sono sempre meno i bonus gratuiti senza deposito, molto più in voga sono i bonus proporzionali al deposito per permettere ai clienti che depositano di più di offrire a loro volta maggiori vantaggi. Quindi bonus più equi e meno lineari. Il bonus gratis non condizionato viene più percepito come un cadeau una tantum quando c’è un evento o una ricorrenza particolare ma difficilmente viene usato in fase di iscrizione.

I bonus free spin, come accennato precedentemente, sono giri gratis a slot o ad altri giochi, che vengono regalati al giocatore e che permettono di vincere soldi veri.

Come funzionano i Bonus per coloro che posseggono un conto di gioco

Le promozioni casinò dedicate ai giocatori che hanno già un conto di gioco prevedono delle condizioni particolari e le seguenti fattispecie che variano in base all’uso, ad un evento, all’adesione e coinvolgimento di altri nella community di gioco come ad esempio:

Rimborso sulle perdite o raccolta a punti

o raccolta a punti promo giornaliere o settimanali

o settimanali eventi speciali

vip club

tornei e classifiche

e classifiche promo invita un amico

Le condizioni d’uso ed il funzionamento dei bonus di questo tipo che talvolta possono risultare complessi sono esplicitati all’interno delle pagine di Termini e Condizioni che ogni Bonus deve prevedere.

Nei termini e condizioni viene esplicitato come il bonus viene assegnato e come sbloccarlo soddisfacendo ad eventuali criteri di puntata che si richiede si verifichino per poter aver diritto al bonus stesso e a trasformarlo in denaro prelevabile.

Queste regole di “sblocco” del bonus fanno riferimento a loro volta a queste fattispecie che sono indicate e dettagliate con riguardo a:

Scadenza del bonus – Una promo può essere valida per una o due settimane, o anche per un mese. Ma è fondamentale rispettare le scadenze altrimenti si perderà il bonus.

– Una promo può essere valida per una o due settimane, o anche per un mese. Ma è fondamentale rispettare le scadenze altrimenti si perderà il bonus. Wagering – Con questa parola si indicano i requisiti di giocata. Tutti i fun bonus vanno giocati un certo numero di volte per essere convertiti in real bonus.

– Con questa parola si indicano i requisiti di giocata. Tutti i fun bonus vanno giocati un certo numero di volte per essere convertiti in real bonus. Lista di giochi – Tutti i bonus prevedono una lista di giochi in cui possono essere spesi.

– Tutti i bonus prevedono una lista di giochi in cui possono essere spesi. Percentuale di contributo dei giochi – In che percentuale i vari giochi contribuiscono al raggiungimento dei requisiti di giocata.

Liberogioco: il portale di gaming/entertainment di Libero.it

Tra gli numerosi concessionari presenti su mercato Italiano c’è anche Libero.it che grazie al proprio portale di gioco LiberoGioco, offre una vasta gamma di scommesse sport, dirette live, giochi di casinò e relativi bonus; tra i bonus attualmente disponibili si possono trovare il “Bonus di benvenuto Casinò fino a 100 Euro” ma anche il “Bonus Rimborso Casinò fino a 1000 euro” dettagliatamente specificati nelle rispettive pagine di termini e condizioni .