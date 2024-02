Quali sono i film più attesi su Netflix in primavera ed estate 2024

Fonte foto: Shutterstock

Su Netflix la primavera e l’estate 2024 si preannunciano ricche di novità cinematografiche, come conferma il programma annuale della piattaforma di streaming presentato alcuni giorni fa. Tra i film più attesi c’è sicuramente Damsel, in uscita l’8 marzo: la protagonista è Millie Bobby Brown nei panni di una dama che, ingannata dalla famiglia reale, viene rinchiusa in una caverna con un drago sputafuoco potendo contare solo su sé stessa per salvarsi. I fan della nuova saga cinematografica di Zack Snyder devono invece segnare sul calendario il 19 aprile, data di uscita di Rebel Moon – Parte 2. Ma non finisce qui: ci sono tanti altri film interessanti in arrivo su Netflix, tra cui questi titoli.

Beverly Hills Cop: Axel F

Il 3 luglio arriva Beverly Hills Cop: Axel F. Diretto da Mark Molloy, è il nuovo capitolo cinematografico della saga Beverly Hills Cops uscita tra gli anni Ottanta e Novanta. Il protagonista è Axel Foley (interpretato da Eddie Murphy), di nuovo in azione a Beverly Hills. Dato che la vita di sua figlia è in pericolo, Foley farà squadra con lei (Taylour Paige), un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt), il vecchio Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare il complotto.

Trigger Warning

In Trigger Warning la protagonista è Jessica Alba, un’abile agente delle forze speciali che, dopo l’improvvisa morte del padre, rileva il suo bar. Presto però si troverà in contrasto con una banda di criminali che sta seminando il terrore in città. Diretto da Mouly Surya, il film uscirà su Netflix in estate: la data esatta non è ancora stata annunciata. Nel cast ci sono anche Mark Webber, Tone Bell, Jake Weary, Gabriel Basso, Anthony Michael Hall, Kaiwi Lyman e Hari Dhillon.

The Beautiful Game

Il 29 marzo arriva il film The Beautiful Game, diretto da Thea Sharrock (già nota per Me Before You e Wicked Little Letters). La storia ruota attorno a una squadra inglese di calciatori senzatetto che, insieme all’allenatore Mal (interpretato da Bill Nighy), viaggiano da Londra a Roma per partecipare alla The Homeless World Cup. All’ultimo minuto si aggiunge Vinny (interpretato da Micheal Ward): un tempo attaccante pieno di talento, dovrà fare i conti con i suoi fantasmi per portare la squadra alla vittoria e dare una svolta alla sua vita. Nel cast ci sono anche Susan Wokoma, Callum Scott Howells, Kit Young, Sheyi Cole, Tom Vaughan-Lawlor, Robin Nazari, Aoi Okuyama, Cristina Rodlo, Tadashi Watanabe, Kazuhiro Muroyama e Valeria Golino.

Thelma The Unicorn

Bizzarro e divertente: così Netflix presenta Thelma The Unicorn, film d’animazione diretto da Jared Hess (Napoleon Dynamite) e Lynn Wang (Unikitty!) in uscita il 17 maggio. Thelma è una piccola pony che sogna di diventare una star della musica e un giorno, per magia, si trasforma in un unicorno, raggiungendo immediatamente la fama globale… che però ha un costo! Nella versione originale le voci sono di Brittany Howard, Will Forte, Jemaine Clement, Edi Patterson, Maliaka Mitchell, Ally Dixon, Fred Armisen, Zach Galifianakis e Jon Heder.