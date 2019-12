Fonte foto: Worawee Meepian / Shutterstock.com 1 di 5 Quali sono i video più visti del 2019 in Italia Il 2019 volge al termine e, come da tradizione, fuoriescono le classifiche più disparate su cosa è accaduto online. Dopo Spotify e le app più scaricate dall’Apple Store, questa volta tocca ancora a Google che rende nota la lista dei 20 video più popolari in Italia. Sono due le classifiche stilate da Google che racchiudono due diverse categorie video: video musicali più popolari in Italia e video non musicali più popolari in Italia. Scopriamoli insieme.

Fonte foto: Redazione 2 di 5 YouTube: video musicali più popolari in Italia Sono ben 9 su 10 gli artisti italiani che dominano la classifica dei video musicali più popolari in Italia. Il primo gradino del podio iridato è occupato da Mahmood con "Soldi", oltre 140 milioni le visualizzazioni totali, seguito da Fred De Palma "Una volta ancora" featuring Ana Mena, terzo Boomdabash "Per un milione". La quarta posizione è occupata da Daddy Yankee & Snow con il pezzo "Con Calma", mentre "Jambo" di Takagi & Ketra, OMI e Giusy Ferreri è quinto.

Fonte foto: Redazione 3 di 5 YouTube: video musicali più visit in Italia classifica da 6 a 10 Continuando a spulciare la classifica di YouTube e relativa ai video musicali più popolari in Italia scopriamo al sesto posto "Mambo Salentino" di Boomdabash e Alessandra Amoroso seguiti in settima posizione dagli YouTuber Benji&Fede con "Dove e quando". Irama si ferma all'ottavo posto con "Arrogante", nona casella per "Ostia Lido" di J-AX, chiude la top ten "Margarita di Elodie e Marracash.

4 di 5 YouTube: video non musicali più popolari in Italia da 1 a 5 La classifica relativa ai video non musicali più popolari in Italia rispecchia l'anno passato segnato ancora dai seguitissimi Talent Show che hanno dato vita a numerosi tormentoni e parodie. La prima posizione è occupata dalla canzone "rivelazione" di Nuela presentata durante le audizioni di X Factor 2019: "Carote" con ben 17 milioni di visualizzazioni. Seconda posizione per Mahmood sempre con la canzone "Soldi", ma nella versione scanzonata de iPantellas, 12.929.899 visualizzazioni. Terza posizione per un altro popolare show destinato agli adolescenti, parliamo del video "I ragazzi arrivano al Collegio" tratto dalla prima puntata de Il Collegio 3 con 5.228.128 visualizzazioni. La quarta posizione è occupata da un'altra parodia, ovvero "Le canzoni di Sanremo cantate da nonna", chiude in quinta casella Fabio Rovazzi con "Una notte con Will Smith".