Quando arriva Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso

Dracula e la sua banda stanno per lanciarsi in una nuova, entusiasmante avventura. È atteso a gennaio in esclusiva su Amazon Prime Video il debutto del film di animazione Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, diretto da Derek Drymon e Jennifer Kluska e scritto da Amos Vernon & Nunzio Randazzo e Genndy Tartakovsky.

Si tratta del quarto e ultimo capitolo della serie di film di animazione che hanno per protagonista un Conte Dracula burbero ma dal cuore d’oro. La serie è stata inaugurata nel 2012 con Hotel Transylvania, film creato e diretto da Tartakovsky. L’uscita dell’ultima parte della tetralogia era inizialmente prevista nelle sale cinematografiche statunitensi per ottobre 2021, ma si è poi optato per la distribuzione mondiale sulla piattaforma di streaming a inizio 2022. Tartakovsky è executive producer di Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso insieme a Selena Gomez, che torna anche a dare voce a Mavis, la figlia di Dracula.

Di cosa parla Hotel Transylvania 4: la trama

Nel film di prossima uscita la misteriosa invenzione di Van Helsing (che nella versione originale ha la voce di Jim Gaffigan), il Raggio Trasformatore, va in tilt: così Dracula (Brian Hull) e i suoi amici mostri vengono trasformati in umani, mentre Jonathan (Andy Samberg) diventa un mostro.

Dracula, spogliato dei suoi poteri, e Jonathan, entusiasta della nuova vita da mostro, devono fare squadra e girare tutto il mondo per trovare una soluzione prima che le trasformazioni diventino irreversibili. Ad aiutarli nell’impresa ci sono Mavis (Selena Gomez) e il resto della gang.

Nel voice cast originale del film sono presenti anche Kathryn Hahn (Ericka), Steve Buscemi (Wayne), Molly Shannon (Wanda), David Spade (Griffin, l’Uomo Invisibile), Keegan-Michael Key (Murray), Fran Drescher (Eunice), Brad Abrell (Frank) e Asher Blinkoff (Dennis). Tra i doppiatori italiani, invece, ci sono Davide Perino, Cristiana Capotondi, Claudia Catani, Angelo Maggi e Claudio Bisio.

Hotel Transylvania: gli altri film della serie

In Hotel Transylvania, il primo film della serie, viene presentato Dracula, che è proprietario dell’Hotel Transylvania, fatto costruire per proteggere l’amata figlia Mavis. Dopo l’incontro con Jonathan, però, il Conte capisce che non tutti gli umani sono cattivi e lascia la figlia libera di uscire.

Nel secondo film, Hotel Transylvania 2, Mavis e Johnny si sposano e, un anno dopo, hanno un figlio, Dennis, che però non presenta alcun segno di essere un vampiro. Dracula spinge il nipote a frequentare un corso per diventare un mostro perfetto.

In Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa Dracula e il resto della famiglia partono per una crociera che si rivela ben presto un incubo: Mavis, infatti, scopre che il padre si è innamorato della capitana della nave, che nasconde un segreto.

Quando esce Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso

Il film Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 14 gennaio 2022. Da questa data in poi, tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming potranno guardarlo in qualunque momento.

