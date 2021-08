Quando arriva la docuserie Amazon sul Paris Saint-Germain

Amazon ha annunciato l’inserimento nel catalogo Prime Video, a partire dal 10 settembre, di una docuserie dedicata al Paris Sant-Germain che gli appassionati dello sport apprezzeranno. Prime Video sta ampliando l’offerta a disposizione degli abbonati, non solo film e serie tv, ma anche documentari ed eventi.

La docuserie sul Paris Saint-Germain era stata annunciata da Prime Video in piena pandemia lo scorso anno quando il gigante dello streaming aveva dato ufficiale notizia dell’accordo preso proprio con il Football Club parigino. Questa nuova serie si aggiunge ai lavori sullo sport e il calcio già realizzati e già trasmessi sulla piattaforma, come quello dedicato al Mancherster City e al Tottenham per la serie "All or nothing" che hanno riscosso il favore del pubblico. Amazon Prime Video, d’altronde, punta moltissimo sullo sport tanto che per le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono stati diversi i titoli messi a disposizione per gli abbonati.

Paris Saint Germain

La terza squadra a cui Prime ha deciso di dedicare una produzione è il Paris Saint-Germain. Il 10 settembre troveremo disponibile a catalogo questa nuova docuserie con il titolo PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende. La serie sarà suddivisa in quattro episodi.

Prime Video distribuirà in tutto il mondo questa nuova esperienza per agli amanti del calcio a esclusione di Cina e Medioriente, secondo quanto già stabilito con gli accordi iniziali stretti con il club francese.

La serie sarà Co-prodotta da PSG TV e CAPA e vede, come showrunner Manuel Herrero. Avremo la direzione di due registi: Benjamin Montel per due episodi e Sebastian Perez Pezzani per gli altri due.

Verrà mostrata la storia del club come mai fatto fino a oggi: vedremo una carrellata di vecchie leggende e nuovi giocatori che gli amanti del calcio non potranno che apprezzare. Vivremo la storia di questo club dal punto di vista degli atleti e dello staff di maggiore successo di Francia. Il Paris Saint Germain, d’altronde, è un club con fama internazionale.

Chi troveremo nella docuserie

Sicuramente con PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende ci si immerge totalmente nella vita quotidiana in uno tra i club di calcio più prestigiosi al mondo. Giocatori, allenatori e tifosi che insieme hanno affrontato nelle ultime due stagioni la sfida della Ligue 1 e della UEFA Champions League saranno i protagonisti di PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende.

La docuserie riesce anche a dare una prospettiva nuova sul punto al quale questa società, nata nel 1970, sia arrivata a essere oggi: attualmente il PSG detiene la Coppa di Francia.

Negli episodi sono tanti i calciatori che partecipano con interviste esclusive alla serie, tra i quali anche i più conosciuti: Rai, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Ronaldinho, Youri Djorkaeff, David Ginola e Bernard Lama. Tutti descrivono momenti importanti della loro carriera dedicati alla squadra simbolo di Parigi e di Francia.

Amanti dello sport del calcio l’appuntamento è per il 10 settembre su Prime Video.

