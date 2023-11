Come vedere la nuova docuserie su Messi

Fonte foto: Apple TV+

Lionel Messi alla conquista dell’America del Nord e della Major League Soccer. È questo il cuore della nuova docuserie intitolata Messi Meets America in cui il celebre calciatore argentino, considerato uno dei più forti della storia del calcio, inaugura una nuova era sportiva con l’Inter Miami CF. La serie è composta da sei puntate e si presenta come «il primo e unico racconto del dietro le quinte di questo nuovo capitolo nella carriera da record di Messi».

Messi Meets America: cos’è

La docuserie-evento è prodotta per Apple da Smuggler Entertainment, in associazione con la Major League Soccer. I produttori sono il vincitore di Emmy Tim Pastore (già noto per Free Solo e Jane), i vincitori di Emmy e Tony Awards Patrick Milling Smith e Brian Carmody, Matt Renner (anche lui già noto per Free Solo, oltre che per Limitless with Chris Hemsworth) e Scott Boggins (The Circus e 24/7).

La premessa: dopo oltre vent’anni di carriera calcistica e di primati conquistati tra Barcellona e Paris Saint-Germain, Messi ha deciso di entrare a far parte della Major League Soccer e dell’Inter Miami CF. Messi Meets America si propone dunque di raccontare questa nuova avventura, che ha già influenzato il mondo del calcio nordamericano (come dimostrano i record di sold out registrati in tutta America).

La docuserie racconta e continuerà a raccontare le azioni salienti di Messi in campo e i momenti condivisi con i suoi compagni dell’Inter Miami CF, squadra che ha già vissuto una fase di trasformazione. Ma non solo: la serie documenta anche il trasferimento del calciatore in America e la «Messi mania» che imperversa in tutto il continente nordamericano.

Dove vedere la serie su Messi

La docuserie Messi Meets America è disponibile in streaming su Apple Tv+. I primi tre episodi sono usciti in Italia il 18 ottobre. Nella prima puntata l’entusiasmo è alle stelle quando Messi arriva a Miami. Nell’episodio compare anche David Beckham che commenta il possibile futuro della squadra e della MLS.

Nella seconda puntata il racconto si concentra in particolare sulla partita contro l’Orlando, a cui partecipa anche l’ex giocatore dell’FC Barcelona Jordi Alba, e sul match contro l’FC Dallas in Texas, durante il quale gli effetti della «Messi mania» sono evidenti. Nella terza puntata, invece, mentre il team procede verso la finale della Leagues Cup, i nuovi compagni di squadra riflettono sul ruolo di Messi.

Il 4 novembre è uscita la quarta puntata, che ha raccontato in particolare la partita contro i New York Red Bulls e il successivo viaggio di Messi attraverso il Paese in vista dello scontro con il Los Angeles FC. Le puntate successive della docuserie (sono in tutto sei) sono attualmente in produzione e debutteranno entro la fine della stagione, documentato i momenti chiave della Major League Soccer. Tutti gli episodi saranno disponibili su Apple Tv+.