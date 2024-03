Quando arriva OnePlus Nord CE4

Fonte foto: OnePlus

OnePlus sta per rinnovare la sua gamma di smartphone Nord con il lancio del nuovo OnePlus Nord CE4. Lo smartphone è stato anticipato ufficialmente in queste ore dalla divisione indiana dell’azienda che ha annunciato un evento di presentazione per il suo nuovo mid-range. Il nuovo dispositivo dovrebbe trovare spazio anche all’interno della gamma europea di OnePlus nel corso dei prossimi mesi.

OnePlus Nord CE4: quando arriva

Il nuovo OnePlus Nord CE4 sarà svelato il prossimo 1° aprile 2024, con un evento di lancio dedicato al mercato indiano a cui seguirà un rapido avvio della commercializzazione. Per il momento, OnePlus non ha confermato la disponibilità del suo dispositivo in altri mercati. Siamo, quindi, nel campo delle ipotesi: lo scenario più probabile è quello di un debutto europeo nel corso della prossima primavera, probabilmente già entro la fine del mese di aprile. OnePlus, infatti, è un po’ che non aggiorna la sua gamma di mid-range, dopo i lanci di OnePlus Nord CE 3 Lite e OnePlus Nord 3 avvenuti lo scorso anno.

OnePlus Nord CE4: come sarà

Oltre ad annunciare la data di presentazione, OnePlus ha anche confermato alcune specifiche del suo nuovo mid-range. Il futuro OnePlus Nord CE4, infatti, includerà tra le specifiche il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Questo chip garantirà un miglioramento significativo rispetto allo Snapdragon 782G utilizzato dal predecessore OnePlus Nord CE3, svelato la scorsa estate in India e mai arrivato in Europa. Il nuovo chip di Qualcomm, infatti, permetterà agli utenti di sfruttare prestazioni superiori del 15% per la CPU e del 50% per la GPU oltre che un’efficienza energetica migliorata del 20%.

Le informazioni sul comparto tecnico terminano qui. Come da tradizione, lo smartphone sarà disponibile con varie combinazioni di RAM e storage (a partire da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, probabilmente) mentre il display, seguendo anche quanto fatto da OnePlus con gli ultimi modelli arrivati sul mercato che hanno tutti dimensioni molto simili, dovrebbe includere un pannello AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+, refresh rate massimo di 120 Hz oltre al foro per la fotocamera anteriore.

Lo smartphone, come conferma il primo teaser diffuso dall’azienda, avrà due fotocamere posteriori (il secondo sensore dovrebbe essere ultra-grandangolare) con una disposizione a semaforo e con un terzo modulo circolare che ospiterà il flash LED. Il dispositivo arriverà sul mercato con Android 14 “di serie”. Come per altri modelli della serie Nord, lo smartphone dovrebbe ricevere due major update del sistema operativo, arrivando ad Android 16, e tre anni di patch di sicurezza, con aggiornamenti che, quindi, termineranno nel 2027.

Per il nuovo OnePlus Nord CE4 sono previste due colorazioni: Dark Chrome e Celadon Marble. Per i dettagli completi sulla scheda tecnica sarà necessario, in ogni caso, attendere il prossimo 1° aprile.