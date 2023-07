OnePlus Nord CE 3 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: OnePlus

Non c’è solo il OnePlus Nord 3 tra le novità estive della gamma di smartphone dell’azienda cinese: è stato presentato anche un secondo mid-range, il OnePlus Nord CE3 che arriverà sul mercato per ora solo India. La gamma CE, tuttavia, storicamente arriva anche in Europa e in Italia e, quindi, ci sono ottime probabilità di vedere il OnePlus Nord CE 3 5G nel nostro Paese già entro la fine dell’estate o, al massimo, a inizio autunno.

OnePlus Nord CE 3: le caratteristiche tecniche

Il nuovo OnePlus Nord CE3 si posiziona al di sotto del nuovo Nord 3 all’interno dell’offerta di smartphone di casa OnePlus. Il dispositivo è dotato di un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche un foro per la camera anteriore, posizionato centralmente, nella parte alta del pannello.

A gestire il funzionamento del nuovo mid-range di casa OnePlus c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 782G. Il chip è un refresh, presentato lo scorso novembre, del diffusissimo Snapdragon 778G. Realizzato con processo produttivo a 6 nm, lo Snapdragon 782G garantisce prestazioni leggermente superiori al 778G e, quindi, nettamente inferiori rispetto al MediaTek Dimensity 9000 di OnePlus Nord 3.

Il nuovo smartphone di OnePlus arriva sul mercato con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage oltre che con una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di utilizzare la ricarica rapida da 80 W (bastano 15 minuti per passare dallo 0% al 60% di carica della batteria).

Il comparto fotografico include una tripla camera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel (f/1.8) con OIS. Il modulo delle fotocamere ha un design molto simile alle ultime produzioni della gamma Nord, con due moduli circolari che racchiudono i sensori.

A completare le specifiche tecniche c’è un sensore di impronte digitali sotto al display e il sistema operativo Android 13. Lo smartphone presenta dimensioni pari a 162,7 x 75,5 x 8,2 mm con un peso complessivo di 184 grammi. Le colorazioni previste per la scocca sono due: Aqua Surge e Grey Shimmer.

OnePlus Nord CE 3: i prezzi

Il nuovo smartphone di OnePlus, per il momento, arriverà esclusivamente sul mercato indiano, con consegne a partire da inizio agosto. Il prezzo di partenza è di 26.999 rupie (circa 310 euro al cambio attuale) per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Al momento, non ci sono informazioni in merito ad una possibile commercializzazione in Europa. Ricordiamo che il OnePlus Nord 3 appena svelato parte da 449 euro. Il nuovo CE3, quindi, in caso di arrivo sul mercato europeo, andrà a posizionarsi al di sotto di questa soglia ma, purtroppo, probabilmente avrà un prezzo superiore ai 359 euro necessari a comprare l’attuale OnePlus Nord CE 2 5G.