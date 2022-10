Quando e dove vedere Succession 4

Potere, dinamiche familiari, media company, soldi: la quarta stagione di Succession, l’apprezzatissima e super premiata serie tv firmata HBO e creata da Jesse Armstrong, è probabilmente uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi. Il primo teaser è stato diffuso da pochi giorni e iniziano ad aumentare i dettagli a disposizione dei fan in merito alle nuove puntate. Ecco, dunque, tutto quello che sappiamo fino a questo momento del progetto, incluso dove e quando sarà possibile vedere Succession 4.

Di cosa parla Succession 4

Come è noto, la serie tv Succession esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi di Logan Roy, importante, influente e potente uomo d’affari nel campo dei media. Le prime stre stagioni hanno suscitato reazioni estremamente positive nella critica e nel pubblico, ottenendo in tutto 48 nomination agli Emmy e 13 vittorie (tra cui Miglior serie drammatica per la seconda e la terza stagione). La terza stagione, uscita nell’ottobre 2021, ha vinto anche altri premi, tra cui il SAG Award per il cast.

Nella quarta stagione, in particolare, la vendita della media company Waystar Royco a Lukas Matsson, visionario pioniere del mondo tech, sembra ormai imminente. Si tratta di una vendita epocale, che certamente cambierà la vita dei Roy: per questo all’interno della famiglia si generano conflitti e tensioni e, in generale, l’evento è accolto con una certa angoscia. Se l’affare andrà in porto, la famiglia prevede che il proprio peso culturale e politico ne uscirà fortemente ridimensionato. Dunque, la lotta per il potere dovrà essere ancora più agguerrita.

Il cast di Succession 4

Logan Roy sarà interpretato ancora da Brian Cox, così come i suoi quattro figli Kendall, Siobhan, Roman e Connor avranno sempre i volti, rispettivamente, di Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin e Alan Ruck. Alexander Skarsgård (che nei nuovi episodi diventa una presenza fissa) interpreterà l’imprenditore visionario Lukas Matsson.

Nel cast della quarta stagione di Succession ci sono anche Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Dagmara Domińczyk, Arian Moayed, Scott Nicholson, Zoë Winters, Annabelle Dexter Jones, Juliana Canfield e Jeannie Berlin.

Ci sono anche alcune new entry, ovvero Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk e Stephen Root. I produttori esecutivi sono Jesse Armstrong (che è anche showrunner), Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy e Will Ferrell.

Quando e dove vedere Succession 4

La quarta stagione di Succession arriverà nella primavera 2023 e sarà composta in tutto da dieci episodi. La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata, ma la serie andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.