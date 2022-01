Quando esce After Life 3

Per la gioia dei fan di Ricky Gervais, ma non solo, sta finalmente per arrivare su Netflix l’attesa terza stagione della serie tv After Life. Il debutto degli ultimi episodi sulla piattaforma di streaming è previsto fra pochissimi giorni. Ecco tutte le cose da sapere per prepararsi.

Il protagonista di After Life, che è una serie originale Netflix realizzata da Derek Productions, è Tony, un giornalista che conduce una vita perfetta fino a quando la moglie viene a mancare. L’uomo affronta il lutto chiudendosi in se stesso e assumendo atteggiamenti burberi e sarcastici. Nel corso delle prime due stagioni Tony cambia a poco a poco, naturalmente, ma per un vero lieto fine, pur con note dolceamare, bisognerà attendere i prossimi episodi. Ricky Gervais, che interpreta il ruolo del protagonista, ha scritto e diretto tutte le stagioni, prodotte da Charlie Hanson. Gervais è anche produttore esecutivo insieme a Duncan Hayes.

La trama di After Life: dove eravamo rimasti

Nella prima stagione di After Life, ambientata nella cittadina fittizia di Tambury, Tony Johnson reagisce faticosamente alla morte della moglie Lisa a causa di un tumore: prima contempla il suicidio, poi allontana duramente chiunque voglia aiutarlo. L’uomo è determinato a non curarsi più né di se stesso né degli altri, ma il suo proposito diventa sempre più difficile da mettere in pratica davanti alla gentilezza e all’affetto di amici e vicini di casa.

Nella seconda stagione Tony, pur continuando a soffrire per la morte della moglie, si apre maggiormente con le persone che ha intorno, cercando di proporsi come amico.

Di cosa parla After Life 3

Nella terza stagione di After Life l’evoluzione interiore ed emotiva del protagonista prosegue e, in qualche modo, arriva a un punto conclusivo. Negli episodi di prossima uscita, infatti, Tony capirà che il segreto per ritrovare la speranza e la pace interiore è anche saper agire per il bene altrui e intrecciare relazioni autentiche ed empatiche con le altre persone, nonostante la sofferenza e gli avvenimenti sfortunati della vita di ciascuno.

Tony, nella terza stagione, dovrà anche spargere le ceneri del padre e tentare di esaudire i suoi ultimi desideri.

After Life 4: ci sarà anche la quarta stagione?

Ricky Gervais non ha lasciato dubbi in merito e già qualche mese fa ha dichiarato che la quarta stagione di After Life non ci sarà, nemmeno se Netflix dovesse richiederla insistentemente.

È quindi lecito aspettarsi dai sei episodi di After Life 3 un finale in piena regola, in cui non mancheranno riflessioni e lezioni di vita, sempre con l’accompagnamento dell’immancabile humor inglese che caratterizza questa serie tv.

Quando e dove vedere After Life 3

After Life 3 sarà disponibile su Netflix da venerdì 14 gennaio 2022. Da questa data in poi potrà essere visto in qualunque momento da tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming.