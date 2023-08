Quando esce Everybody loves diamonds

Fonte foto: Prime Video

Everybody Loves Diamonds, tutti amano i diamanti. Si chiama così la nuova serie di Prime Video in otto episodi ispirata al famoso colpo di Anversa del 2003, cioè a quella che è considerata la più grande e inspiegabile rapina del secolo. Il colpo era stato messo a segno da un gruppo di ladri italiani e diversi aspetti della vicenda sono a oggi ancora oscuri. La serie Original italiana racconterà dunque questa incredibile rapina, ma la narrazione avrà anche dei risvolti comici.

Cos’è il colpo di Anversa del 2003

Nel febbraio 2003 alcuni ladri italiani hanno sottratto oro, diamanti e pietre preziose (per un valore stimato di 150 milioni di dollari) dal caveau dell’International Diamond Center di Anversa, in Belgio. Secondo la polizia belga la mente dietro la maxi-rapina è quella dell’italiano Leonardo Notarbartolo, anche se le forze dell’ordine non sono mai state in grado di spiegare completamente in che modo sia stato possibile compiere il colpo. Il caveau era infatti considerato impenetrabile: era protetto da radar, rivelatori di calore a raggi infrarossi, un campo magnetico e un lucchetto con cento milioni di combinazioni possibili.

La trama di Everybody Loves Diamonds

Everybody Loves Diamonds segue uno scriteriato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo. L’uomo mette a punto un piano geniale per aggirare il sistema di sicurezza dell’Antwerp Diamond Centre, così da rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Il cast di Everybody Loves Diamonds

Notarbartolo è interpretato da Kim Rossi Stuart. Attore e regista italiano, Rossi Stuart è noto soprattutto per i suoi ruoli in Al di là delle nuvole, Pinocchio, Romanzo criminale, Piano, solo, Questione di cuore, Vallanzasca – Gli angeli del male e Anni felici.

Nel cast della serie ci sono anche Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi. Foglietta recentemente ha preso parte ai film Trafficante di virus (2021), Blackout Love (2021) e I migliori giorni (2023). Tognazzi, figlio di Ugo, ha invece recitato di recente nelle serie Speravo de morì prima e Passeggeri notturni e nei film C’era una volta il crimine, I cassamortari, Quando e Lo sposo indeciso.

Nella serie è prevista inoltre la partecipazione di Rupert Everett (recentemente visto nel film My Policeman) e Malcolm McDowell (diventato celebre grazie al ruolo di Alex DeLarge nel film di Arancia meccanica).

Diretta da Gianluca Maria Tavarelli, è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle. La sceneggiatura è firmata da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

Quando esce Everybody Loves Diamonds

Everybody Loves Diamonds sarà disponibile dal 13 ottobre 2023 in esclusiva su Prime Video.