Quando esce la seconda stagione di Undone

Era il lontano 2019 quando su Prime Video sbarcava Undone, una serie animata diversa da tutte le altre in circolazione: realizzata con la tecnologia rotoscope, raccontava una storia allucinata di vita, morte e distorsioni temporali. Finalmente, tre anni dopo, sta per arrivare la seconda stagione.

La serie tv, che è stata acclamatissima dal pubblico e anche candidata a diversi premi e riconoscimenti, è una creazione di Raphael Bob-Waksberg e Kate Purdy, che sono co-executive producer insieme a Noel Bright (BoJack Horseman), Steven A. Cohen (BoJack Horseman), Tommy Pallotta (A Scanner Darkly), Femke Wolting (Tower), Felix Bruno (Tower) e Hisko Hulsing, che è il regista. La storia di Undone 2 riprende là dove si era interrotta la prima stagione e continua dunque a raccontare la natura elastica della realtà attraverso gli occhi della protagonista, Alma, interpretata da Rosa Salazar.

Con quale tecnica è fatta Undone

La prima cosa da sapere (o ripassare) su Undone è che è realizzata con il rotoscope o rotoscopio, una tecnica di animazione particolare in cui il disegnatore ricalca le scene a partire da pellicole filmate in modo tradizionale.

La serie è stata girata con attori in carne e ossa, insomma, ma quello che si vede sullo schermo è una versione a cartone animano molto realistica. La tecnica è perfetta per il tipo di storia raccontato da Undone, in cui la realtà spesso sfuma nel ricordo e si “piega" ai viaggi nel tempo.

Undone: dove eravamo rimasti

Nella prima stagione di Undone la protagonista Alma, 28 anni, vive in Texas con la madre Camila e la sorella Becca. Alma resta coinvolta in un incidente d’auto che le risulta quasi fatale. In seguito a questo fatto, scopre di avere una relazione nuova con il tempo e decide di usare questa capacità per scoprire la verità sulla morte di suo padre Jacob.

Di cosa parla Undone 2

La seconda stagione di Undone riprende le fila della trama là dove si era interrotta. Alma si rende conto che ci sono misteri profondi nel passato della sua famiglia e nella morte del padre e decide di esplorarli grazie alle sue nuove e inspiegabili abilità, ma nessuna delle persone a cui si rivolge è interessata a cercare la verità insieme a lei.

Solo Becca, infine, acconsente ad aiutarla. Durante la loro ricerca, le sorelle scoprono una rete complessa di ricordi e si rendono conto che curando il trauma che risiede nel cuore della loro famiglia, anche le loro vite possono migliorare.

Il cast di Undone 2

Oltre a Rosa Salazar, nel cast di Undone 2 ci sono Constance Marie nel ruolo di Camila, Angelique Cabral in quello di Becca e Bob Odenkirk in quello di Jacob.

Quando esce Undone 2

Il debutto di Undone 2 è atteso per il 29 aprile 2022 su Prime Video, in versione originale, sottotitolata e doppiata. C’è quindi tutto il tempo per guardare o riguardare la prima stagione, sempre disponibile sulla piattaforma di streaming.

Iscriviti ad Amazon Prime video per vedere Undone – Stagione 2