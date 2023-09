Quando esce Slow Horses stagione 3?

Fonte foto: Apple TV+

Già premiata come migliore serie drammatica in lingua inglese ai C21 International Drama Awards 2022, Slow Horses sta per tornare con una nuova stagione. A ospitare la serie di spionaggio con un inconfondibile tocco di dark humor britannico è Apple TV+. La data di uscita della terza stagione, che sarà composta da sei nuovi episodi, è programmata entro la fine dell’anno. La trama segue le vicende di una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento dell’MI5, guidato dal brillante ma irascibile Jackson Lamb, in cui vengono relegate le spie che hanno commesso un errore di troppo.

I libri da cui è tratta Slow Horses

La serie Slow Horses è tratta dai romanzi della serie Jackson Lamb scritti da Mick Herron, autore britannico di romanzi gialli. Al momento fanno parte di questa serie i libri Un covo di bastardi (Slow Horses è il titolo originale, uscito nel 2010), In bocca al lupo (Dead Lions, del 2013), The List (del 2015), Le tigri sono in giro (Real Tigers, del 2016), Spook Street (del 2017), London Rules (del 2018), Joe Country (del 2019), Slough House (del 2021) e Bad Actors (il più recente, del 2022). La terza stagione dovrebbe essere adattata da Real Tigers.

Trama e cast di Slow Horses 3

Nella terza stagione di Slow Horses una relazione sentimentale a Istanbul rischia di portare alla luce un segreto sepolto dell’MI5 a Londra. Jackson Lamb e la sua squadra si trovano coinvolti in una cospirazione che minaccia il futuro di Slough House (così è soprannominato il dipartimento di Lamb: il termine significa “il Pantano”) e dello stesso MI5.

Nel cast della stagione 3 il premio Oscar Gary Oldman interpreta ancora una volta il protagonista Jackson Lamb. Tra gli interpreti figurano inoltre la candidata all’Oscar Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sofie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan, Jonathan Pryce e la new entry Ṣọpẹ Dìrísù, che interpreta il ruolo dell’ex capo della sicurezza dell’ambasciata britannica a Istanbul Sean Donovan. Una novità nel cast della stagione 3 è anche Katherine Waterston, che invece veste i panni di Alison Dunn, un’agente dell’MI5.

Quando esce Slow Horses 3

Prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films e adattata per la televisione da Will Smith, la terza stagione di Slow Horses è diretta da Saul Metzstein. La stagione 3 esce su Apple TV+ il 1° dicembre 2023 con i primi due episodi. È prevista poi l’uscita di un nuovo episodio ogni venerdì, fino al finale del 29 dicembre.

Slow Horses 4: cosa sappiamo

Fin dal suo debutto Slow Horses ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui alcune nomination ai BAFTA Television Award. Già il 1° giugno 2022, quindi ancora prima dell’uscita della seconda stagione, la serie è stata ufficialmente rinnovata per la terza e anche per la quarta stagione.

La stagione 4 sarà adattata dal romanzo Spook Street ed è già stato annunciato che includerà nel cast anche Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke e James Callis. A quanto pare le riprese sono già iniziate a Londra e la regia è stata affidata ad Adam Randall. La data di uscita di Slow Horses 4 non è ancora nota, ma è possibile che avvenga già nel 2024.