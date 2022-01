Quando esce Stranger Things 4: la teoria della pizza

C’è grande impazienza nei confronti dell’arrivo della quarta stagione di Stranger Things, che uscirà su Netflix nel corso del 2022. Alcuni fan si sono ingegnati per scoprire la data esatta del debutto prima dell’annuncio ufficiale della piattaforma di streaming, elaborando un’interessante teoria.

Che Stranger Things 4 sarebbe uscito nel corso di quest’anno era cosa nota da tempo. Qualche informazione in più è arrivata a fine 2021 durante lo Stranger Things Day, una giornata, che cade il 6 novembre, in cui i fan di tutto il mondo celebrano il loro amore per la serie tv. Per l’occasione Netflix aveva annunciato che i nuovi episodi con Winona Ryder, David Harbour e Finn Wolfhard sarebbero stati distribuiti in estate. Sulla base di questa notizia e di altri dettagli raccolti dal materiale promozionale, i fan hanno dedotto quale potrebbe essere la data esatta dell’uscita.

Cos’è la teoria della pizza

Per elaborare quella che è già stata ribattezzata teoria della pizza alcuni utenti di Reddit, evidentemente fan appassionati di Stranger Things, hanno guardato con attenzione tutti i trailer attualmente disponibili della quarta stagione della serie tv.

In uno di questi compare un numero di telefono (805-45-PIZZA) che, se chiamato dagli Stati Uniti, consente di sentire la registrazione della musica di happy birthday. Buon compleanno, quindi: ma a chi?

Secondo i fan il riferimento potrebbe essere al compleanno della serie tv stessa, ovvero all’anniversario del suo esordio assoluto. Se la teoria fosse corretta, i nuovi episodi dovrebbero dunque essere lanciati da Netflix il 15 luglio 2022. La primissima puntata della serie, infatti, era stata distribuita sulla piattaforma il 15 luglio 2016.

La data di uscita confermata di Stranger Things 4

Per il momento Netflix non ha confermato né smentito la teoria dei fan, ma è certo che ulteriori informazioni sulla data di esordio, sulla trama e sul cast arriveranno a breve.

Non resta che attendere e verificare se l’intuito degli utenti Reddit ci ha visto giusto oppure no e, nel frattempo, fare un ripasso generale riguardando tutti i vecchi episodi della serie, che negli anni ha conquistato ben 38 candidature agli Emmy, di cui tre come Migliore serie drammatica.

Di cosa parla Stranger Things

La storia di Stranger Things, le cui prime tre stagioni sono attualmente disponibili su Netflix, ha inizio quando la scomparsa di un bambino in una cittadina nordamericana, Hawkins, porta alla luce una strana ragazzina dotata di superpoteri di nome Undici e una misteriosa storia di esperimenti segreti e forze sovrannaturali.

Nella terza stagione sono passati già due anni da questi fatti straordinari, ma il temibile Demogorgone, un mostro carnivoro, torna a turbare la tranquillità di Hawkins e dei suoi abitanti.

Sarà ancora una volta il gruppo dei giovani protagonisti, di cui fa parte anche Undici, a dover affrontare questa minaccia.