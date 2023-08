Quando esce The Morning Show 3

Fonte foto: Apple TV+

Il «buongiorno America» più famoso di sempre sta per tornare. È infatti in programma fra poche settimane l’uscita della terza stagione di The Morning Show. La serie tv, disponibile su Apple TV+, racconta il mondo dei notiziari mattutini e la vita delle persone che lavorano davanti e dietro le quinte con sincerità e con un riflettore puntato soprattutto sulle dinamiche di potere sul lavoro, tra donna e uomo e anche tra donna e donna. Le protagoniste della storia sono due donne difficili che, nel bel mezzo di una crisi personale e professionale, cercano di farsi strada in questo mondo spietato.

The Morning Show 3: il cast

Nella terza stagione di The Morning Show tornano naturalmente le protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Nel cast della serie ci sono anche il vincitore dell’Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee e Julianna Margulies.

Le new entry della stagione 3 includono Jon Hamm, già visto in Mad Men, che interpreta il ruolo di Paul Marks. Nicole Beharie (vista in Sleepy Hollow) è invece la nuova conduttrice Christina Hunter.

Charlotte Stroud (nota per Homeland, Fosse/Verdon) ha sostituito Kerry Ehrin come showrunner. Stroud è anche tra i produttori esecutivi con Mimi Leder, Michael Ellenberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Lauren Levy Neustadter.

La trama di The Morning Show 3

All’inizio della serie The Morning Show Alex Levy (Jennifer Aniston) conduce un popolare notiziario del mattino, che si chiama appunto The Morning Show. Nonostante sia molto apprezzata, in seguito al licenziamento del suo storico co-conduttore Mitch Kessler per molestie deve lottare per mantenere il suo lavoro da anchor-woman. La nuova co-conduttrice scelta è infine l’idealista e rigorosa Bradley Jackson (Reese Witherspoon), ma tra le due donne si sviluppa da subito una certa rivalità.

In The Morning Show 3 un gigante della tecnologia mostra interesse verso la UBA: è una situazione che fa piombare il futuro della rete nell’incertezza. Anche la lealtà dei singoli viene messa alla prova da questa novità. Mentre si formano alleanze inaspettate e alcune storie private vengono usate come armi e rese pubbliche tutti, fuori e dentro la redazione, sono costretti a confrontarsi con i propri principi.

Quando esce The Morning Show 3

I primi due episodi della terza stagione di The Morning Show escono il 13 settembre 2023 su Apple TV+. La serie proseguirà poi con un episodio a settimana fino all’8 novembre. Le puntate della terza stagione sono in tutto dieci.

Le prime due stagioni della serie, uscite rispettivamente nel 2019 e nel 2021, sono già disponibili sulla piattaforma di streaming.

The Morning Show 4 si farà?

Anche se la terza stagione deve ancora uscire, Apple ha già annunciato il rinnovo della serie anche per la quarta stagione. La decisione è stata presa con largo anticipo in seguito ai numeri positivi registrati dalle prime due stagioni.