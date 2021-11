Quando esce Xiaomi 12

Xiaomi 12 sta per arrivare, ormai non c’è più alcun dubbio. Il “top" cinese – lo si dice da tempo – arriverà a dicembre, e sul tema è tornato nelle ultime ore Digital Chat Station, che oltre a fornire delle indicazioni piuttosto precise sulla presentazione ha voluto anche dare anche dei “consigli" a chi si troverà indeciso tra il recente Xiaomi Mix 4 e Xiaomi 12.

Quest’ultimo punterà in particolare sulla potenza dello Snapdragon 898 e su fotocamere e schermo, mentre il primo terrà per sé l’esclusiva fotocamera frontale sotto lo schermo e la costruzione in ceramica. Del resto avrebbe avuto poco senso uno Xiaomi 12 quasi sovrapponibile a Mix 4, un prodotto che è costato tanto all’azienda in termini di ricerca e sviluppo e che avrebbe corso il rischio di essere cannibalizzato pochi mesi dopo il lancio proprio da Xiaomi 12. Quindi i due avranno peculiarità differenti e avranno entrambi “senso" di esistere quando si troveranno a convivere all’interno della gamma.

Xiaomi 12, quando arriva

La data di lancio di Xiaomi 12 è strettamente legata a quella del prossimo chip di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 898. Il top di gamma cinese infatti sarà uno dei primi prodotti in assoluto – con ogni probabilità esattamente il primo – ad avere il chip migliore che l’azienda americana avrà in gamma nel 2022, quindi arriverà poco dopo la presentazione dello Snapdragon 898.

Sul tema nelle scorse ore abbiamo avuto conferme da Qualcomm stessa: il chip sarà presentato nel corso dell’evento Tech Summit 2021 che si svolgerà tra il 30 novembre e il 2 dicembre, e quasi certamente lo Snapdragon 898 si paleserà il primo giorno, il 30 novembre. Di conseguenza Xiaomi 12 sarà presentato in Cina nei primissimi giorni di dicembre, con la data esatta che verrà fuori nei prossimi giorni.

Xiaomi 12, come sarà

Se dunque sul chip che equipaggerà Xiaomi 12 non ci sono dubbi, qualcuno esiste sulle sue caratteristiche tecniche, anche se nel corso del tempo ne è emersa più di qualcuna. Come si diceva, i principali focus di Xiaomi 12 saranno display e fotocamere.

Lo smartphone è atteso con uno schermo AMOLED ad altissima risoluzione, si dice 2K (1440p), di cui non si conosce ancora la diagonale (ma avrà delle cornici nere quasi invisibili, con un foro piccolissimo per la fotocamera selfie), e con una configurazione a tre fotocamere posteriori: la principale da 50 MP, probabilmente un sensore Isocell GN5 di Samsung, una ultra grandangolare e un teleobiettivo che dovrebbe offrire uno zoom ottico 5x.

Xiaomi 12 potrà certamente vantare una tecnologia di ricarica rapida cablata ai vertici del settore, con una potenza di picco di 100 o forse 120 watt, come su Xiaomi Mix 4. Bisognerà capire quale sarà il prezzo di listino di Xiaomi 12 quando arriverà in Europa, probabilmente nella prima parte del 2022, ma ci aspettiamo che nei prossimi giorni qualche altra indiscrezione si faccia largo tra i dubbi anticipandoci qualcosa sui prezzi.