Quanto costerà Samsung Galaxy S23

Chi sta aspettando con ansia l’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S23 sicuramente si sarà segnato in agenda il 1° febbraio alle ore 19 italiane, giorno e ora in cui si saprà tutto sui nuovi flagship del brand coreano. Se a livello di specifiche tecniche non ci aspettano molto sorprese, quello che rimane uno dei dubbi da chiarire è il prezzo dei nuovi smartphone.

Chiariamolo subito: i Samsung top di gamma non sono mai stati economici, né lo saranno i nuovi Galaxy S23, ma l’intero mercato è al rialzo, il concorrente premium diretto iPhone 14 parte ormai da 1.009 euro in Italia e tutto lascia pensare che i Galaxy S23 potrebbero costare più dei Galaxy S22. Sarà veramente così?

Samsung Galaxy S23, si parte da 799 dollari

A provare a fare una stima di quanto gli utenti dovranno sborsare per accaparrarsi uno dei nuovi Galaxy S23 ci prova ora il leaker RGCloudS che, con un tweet, svela i prezzi previsti per il mercato nord americano. E, a dirla tutta, se verranno confermati, ci sono piacevoli sorprese.

Il modello base del Galaxy S23 nella variante da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione avrà un costo di 799 dollari, che salgono a 849 dollari se si sceglie di avere lo storage a 256 GB. In pratica sono 50 dollari in meno della stessa configurazione del Samsung S22 al suo lancio. Il modello base del Galaxy S23 però non disporrà del WiFi 7, che sarà in esclusiva sui modelli Galaxy S23+ e S23 Ultra. Il piccolo della famiglia avrà il Wi-Fi 6 e la tecnologia UWB (Ultra Wideband), con quest’ultima ovviamente fornita anche nei modelli top.

Il Galaxy S23+ è il modello che sta nel mezzo tra il Galaxy S23 base e il Galaxy S23 Ultra (e potrebbe sparire dalla prossima generazione Galaxy S24). Questo modello da 8 GB/128 GB dovrebbe essere proposto a 999 dollari, mentre ci vogliono 50 dollari in più per la versione da 8 GB/256 GB per un totale di 1.049 dollari.

Il top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra sarà come sempre il più costoso del trio di nuovi smartphone con un prezzo di ben 1.249 dollari per la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Una seconda variante da 12 GB di RAM e 512 GB di storage costerà 1.349 dollari. Ma non sarà la più costosa. Questa corona spetta al modello da 12 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione che verrà proposta (molto probabilmente solo tramite il sito web di Samsung) a 1.499 dollari. Si racconta però che il modello più costoso potrebbe non essere disponibile da subito, ma dopo circa sei settimane dal lancio.

Samsung Galaxy S23, promozioni al lancio

Come sempre è successo al lancio dei nuovi Galaxy, Samsung molto probabilmente offrirà alcune promozioni per l’acquisto a prezzi scontati. Si dice che nelle prime settimane di vendita, il produttore coreano offrirà uno sconto di 50 dollari su ogni modello venduto tramite il proprio sito web. Come detto questi prezzi sono solo dei rumor ma probabilmente danno un’idea di quanto si dovrà pagare per avere tra le mani un modello della famiglia Galaxy S23. Con il lancio alle porte ora non resta che attendere un listino prezzi ufficiale che ci svelerà anche quanto costeranno i nuovi smartphone sul mercato italiano.