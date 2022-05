Quelle brave ragazze, memorabile viaggio on the road

Le avventure on the road tra amiche sono sempre indimenticabili. Se poi le protagoniste del viaggio sono tre icone pop come Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, lo spettacolo è assicurato! La loro irresistibile vacanza è dentro Quelle brave ragazze, in arrivo su Sky e in streaming su NOW.

Quelle brave ragazze è una produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine. L’idea è della stessa Mara Maionchi, che insieme alle amiche e colleghe Orietta Berti e Sandra Milo è salita a bordo di un van, guidato da un autista tuttofare, ed è partita alla scoperta della cultura, delle usanze e dei divertimenti della Spagna. Produttrice discografica, conduttrice e attrice, Maionchi è stata anche giudice a X Factor e ospite ad Amici. Milo è conosciuta soprattutto come attrice – è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni ’60 – mentre Berti è una cantante con alle spalle 54 album.

Di cosa parla Quelle brave ragazze

Le “brave ragazze" del titolo sono ovviamente Maionchi, Berti e Milo, le tre protagoniste assolute di questa avventura che, in sostanza, è un viaggio on the road in giro per la Spagna.

Visitando vari luoghi di interesse a bordo di un van con autista, le tre icone dello showbiz italiano prenderanno parte a varie attività, dagli eventi locali tradizionali fino alle esperienze più “trasgressive". Le tre protagoniste, ad esempio, proveranno gli abiti tipici della cultura spagnola, mangeranno tapas, si godranno la vita notturna di Madrid e parteciperanno addirittura in un concerto rock. Lo scopo è sicuramente quello di scoprire una cultura diversa, ma anche quello di godersi una meritata vacanza tra amiche. D’altronde la voglia di divertirsi e di fare nuove esperienze non ha davvero età!

Il nuovo format televisivo potrebbe ricordare Meglio tardi che mai, andato in onda su Rai 2. Anche in quel caso alcune celebrità non più molto giovani (Lando Buzzanca, Adriano Panatta, Edoardo Vianello e Claudio Lippi) avevano viaggiato in Giappone per confrontarsi con la cultura locale. Gli ingredienti extra del trio Maionchi, Milo e Berti sono però la sincera stima reciproca e l’autentica voglia di trascorrere del tempo insieme divertendosi.

Quando esce Quelle brave ragazze

Le riprese del format sono avvenute nel 2021, quando le tre protagoniste si sono incontrate in aeroporto, pronte a imbarcarsi per la nuova avventura, senza però sapere quale fosse la loro destinazione. Stando alle dichiarazioni rilasciate da Berti, Maionchi e Milo in quell’occasione, proprio la segretezza della meta – oltre che la stima e l’amicizia nei confronti delle altre partecipanti – era stata un elemento cruciale per decidere di partecipare al progetto.

Oggi sappiamo che la destinazione verso la quale hanno volato le tre donne era la Spagna, ma per vedere tutto quello che è successo durante il viaggio on the road non resta che aspettare l’esordio del docu-film. L’appuntamento con Quelle brave ragazze è giovedì 19 maggio 2022 su Sky Uno e in streaming su NOW.