Quelle brave ragazze torna con una novità

Lo sappiamo tutti: tornati a casa dopo una vacanza, viene subito voglia di ripartire. Forse qualcosa di simile è successo anche ad alcune delle protagoniste di Quelle brave ragazze, lo show – già diventato cult – che nella sua prima edizione ha visto partire per una divertente avventura in Spagna Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti.

La buona notizia è che un nuovo viaggio esilarante si profila all’orizzonte, anche se con una piccola novità per quanto riguarda le partecipanti.

Quelle brave ragazze 2: chi c’è

La seconda edizione di Quelle brave ragazze prevede una formazione inedita: alle ormai già navigate Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce infatti Marisa Laurito. L’annuncio della nuova partecipante è stato fatto sui social dalla stessa Maionchi, che è tra l’altro l’ideatrice dello show.

Nella breve clip Mara incontra una cartomante alla quale chiede di sapere cosa le riserva il futuro e, in particolare, quale sarà la compagnia del nuovo viaggio. La risposta è inequivocabile: la nuova vacanza avverrà al fianco dell’amica Sandra e della new entry Marisa.

Chi è Marisa Laurito

Napoletana, classe 1951, Marisa Laurito è attrice, cantante, conduttrice televisiva e visual artist. Nel corso della sua carriera ha recitato in teatro e al cinema, prendendo parte a oltre 30 film, ma la grande fama è arrivata con la tv, quando negli anni ’80 è entrata nel cast di Quelli della notte di Renzo Arbore.

In veste di conduttrice e showgirl ha partecipato a Marisa la nuit, Fantastico e Domenica In, mentre nel 1989 ha gareggiato a Sanremo con la canzone Il babà è una cosa seria. Oggi è direttrice artistica del teatro Trianon Viviani di Napoli.

Cosa sappiamo di Quelle brave ragazze 2

Il nuovo trio è davvero promettente e, come già accaduto nel corso della prima edizione dello show, salirà presto a bordo dell’inconfondibile van maculato rosa shocking, che sarà guidato dall’autista tuttofare Alessandro Livi, e partirà verso una nuova meta vacanziera.

La destinazione è ancora sconosciuta, ma certamente le tre "brave ragazze" dovranno anche questa volta compiere piccole missioni ed entrare in contatto con usi e tradizioni locali – senza dimenticare, ovviamente, il relax e il divertimento di qualunque vacanza che si rispetti.

«Quelle brave ragazze è uno show speciale, un’idea nuova e semplice che racchiude in sé una potenzialità esplosiva. Attraverso un viaggio di scoperta e di avventura, 3 signore-ragazze, vere icone senza età, raccontano le loro vite, con spontanea e irresistibile ironia che diventa emozione e divertimento scoppiettante», ha detto Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia.

Quando esce Quelle brave ragazze 2

Quelle brave ragazze è uno show Sky Original realizzato da Blu Yazmine e andrà in onda prossimamente su Sky e in streaming su NOW. La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata.