Queste tre Smart TV Samsung QLED adesso sono a metà prezzo

La sterminata gamma di smart TV Samsung ha modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Ma i dispositivi migliori sono quelli con tecnologia QLED, evoluzione dell’LCD che porta questi smart TV a una qualità visiva vicina a quella degli OLED. Anche tra i QLED Samsung, comunque, ci sono diverse fasce di prezzo e qualità.

Le differenze dipendono soprattutto dalla risoluzione del pannello (4K o 8K) e dal processore per l’elaborazione delle immagini integrato (Quantum Processor Lite, Quantum Processor 4K e Quantum Processor 8K). Si tratta, comunque, sempre di modelli di buona fascia che vanno più che bene per chi cerca la qualità di Samsung ma non ha sempre molti soldi da investire in una televisione. In particolare la serie con il rapporto prezzo/caratteristiche più vantaggioso è la Q60T, lanciata nel 2020 e poi aggiornata nel 2021 (Q64T). Questa serie è disponibile in ben 5 formati: 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici. C’è ampia possibilità di scelta, quindi, specialmente in questo momento perché sta succedendo qualcosa che farà davvero piacere a chi sta cercando una nuova TV: tre modelli della gamma QLED Samsung Q60T sono in offerta, con sconti dal 43% al 48%. Praticamente a metà prezzo.

Gamma Samsung QLED Q60T: le caratteristiche

I televisori Samsung Q60T sono smart TV di buon livello, con un design caratterizzato da cornici molto sottili e uno spessore dello schermo di appena 9 millimetri (lo spessore massimo della TV è di 5,9 centimetri). Il pannello QLED è in tecnologia Edge, con illuminazione dal basso e senza local dimming.

Questi TV hanno un refresh di 60 Hz contrasto medio di 6900:1 e una ottima uniformità nella distribuzione della luce: solo ai bordi l’immagine è appena più scura. Buoni anche i colori, che possono essere anche “pompati" con l’HDR10+ dal Quantum Processor Lite.

Appena discreto, come su tutti gli smart TV moderni molto sottili, il comparto audio: due speaker stereo da 10+10 Watt. Tuttavia, c’è il supporto alla connessione eARC con Dolby Atmos per collegare queste TV ad una eventuale soundbar esterna (che noi consigliamo sempre).

Infine, per quanto riguarda la parte smart: il sistema operativo è il più che collaudato Tizen OS di Samsung, per il quale sono disponibili tutte le app delle principali piattaforme di streaming e moltissime altre.

Gamma Samsung QLED Q60T: le offerte

Gli smart TV QLED di Samsung, serie Q60T, non sono economicissimi: il modello da 50 pollici ha un prezzo di listino di 849 euro, il modello da 55 pollici ha un prezzo di listino di 999 euro, il modello da 65 pollici costa invece 1.399 euro.

Per fortuna, in questo momento, questi tre modelli si acquistano ad un prezzo molto inferiore: 479 euro (-370 euro, -44%), 569 euro (-430 euro, -43%) e 729 euro (-670 euro, -48%).

Samsung QE50Q60TAUXZT Smart TV 50 pollici QLED 4K – Serie Q60T 2020

Samsung QE55Q60TAUXZT Smart TV 55 pollici QLED 4K – Serie Q60T 2020

Samsung QE65Q60TAUXZT Smart TV 65 pollici QLED 4K – Serie Q60T 2020