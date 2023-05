Questo è il computer portatile che devi comprare adesso: costa pochissimo

Averne uno in casa è diventato oramai fondamentale. E non solo per lavoro. Di che cosa stiamo parlando? Di un computer portatile. Per lavoro, per studio o molto semplice per svago, avere un laptop in casa è necessario. E non bisogna nemmeno spendere delle cifre esagerate. L’importante è sapere bene che utilizzo se ne vuole fare e soprattutto conoscere i giusti modelli al giusto prezzo.

Grazie ad Amazon oggi si può fare veramente un grande affare. Sul sito di e-commerce, infatti, è in offerta il pc portatile MSI Modern 15, un dispositivo pensato appositamente per un utilizzo da scrivania. Con lo sconto del 36% si risparmiano ben 250€ sul prezzo di listino e lo si paga meno di 450€. MSI non ha bisogno di molte presentazioni, è un’azienda che oramai ha collezionati anni di esperienza nel settore e che ha conquistato la fiducia degli utenti grazie ai suoi prodotti di estrema affidabilità. Questo PC ha una configurazione pensata per un utilizzo da ufficio/studio: buon processore Intel di undicesima generazione, un SSD da 512GB e 8GB di RAM. Quanto basta per utilizzare tutti i programmi dedicati alla produttività e allo studio.

MSI Modern 15

MSI Modern 15: caratteristiche

Se siete alla ricerca di un computer da acquistare, questo è il modello che fa per voi. Questo MSI Modern 15 è realizzato con estrema cura, ottimi materiali e soprattutto ha dimensioni compatte ed è molto leggero. Caratteristiche fondamentali per un PC da lavoro o da studio e che deve essere portato nella borsa.

Il laptop ha uno schermo FHD da 15,6" con cornici laterali molto sottili. La qualità del display è davvero elevata e permette una visione accurata di film, serie TV e permette anche di lavorare con estrema cura con i programmi di fotoritocco o di montaggio video. A spingere il tutto troviamo il processore Intel di undicesima generazione I3-1115G4 supportato da 8GB di RAM e da un SSD da 512GB: Sicuramente lo spazio non è quello che manca a questo PC: con un SSD così capiente puoi salvare veramente tutto quello che ti serve.

Il PC è dotato anche del tool MSI Center for Business & Productivity che ti permette di ottimizzare le prestazioni delle varie componenti in base alle necessità. Trovi scenari di utilizzo pre-impostati, un Apps Optimizer che assegna le risorse al software maggiormente utilizzato in base alle pre-impostazioni dell’utente. Con la diagnosi di sistema, invece, monitori lo stato di salute della batteria. Per gli amanti dell’audio, il PC portatile è dotato di altoparlanti top di gamma che riproducono i brani con la miglior qualità possibile.

MSI Modern 15 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo mai visto prima per questo computer portatile MSI Modern 15: oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 449€, grazie allo sconto del 36%. Il risparmio è considerevole: 250€ su quello di listino. Si tratta, inoltre, di un dispositivo che troviamo in esclusiva su Amazon. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out e che è riservato agli utenti Prime. La disponibilità del PC è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni.

MSI Modern 15

