Razer Edge ufficiale: è una console portatile con Android e 5G

Razer, una delle aziende più famose tra quelle che producono accessori per i gamer, ha annunciato la sua prima console portatile: si chiama Razer Edge ed è un dispositivo con connessione cellulare 5G e sistema operativo Android. Razer Edge è stata progettata per funzionare sia con i servizi di cloud gaming come GeForce Now e Xbox Game Pass, sia con i normali giochi per Android ma può trasformarsi, all’occorrenza, anche in un tablet.

Razer Edge: com’è

La nuova console portatile 5G ha un display AMOLED da 6,8 pollici FHD+, con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il chip scelto da Razer per questo dispositivo è lo Snapdragon G3x Gen 1, che nei videogiochi promette prestazioni superiori fino al 300% rispetto ad uno Snapdragon 720G.

Ad affiancare questo processore ci sono 8 GB di RAM LPPDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, espandibile fino a 2 TB tramite microSD, mentre il sistema operativo è Android 12, ovviamente personalizzato.

Fisicamente, Razer Edge è un grande schermo racchiuso da due controlle rimovibili, i Razer Kishi V2 Pro dotati di pulsanti, joystick e D-pad. Staccando i due controller laterali resta lo schermo, che è touch e può essere utilizzato come un tablet Android.

Il Razer Edge ha una fotocamera frontale da 5 MP utile per lo streaming video durante le partite live, un sistema audio a due speaker stereo e due microfoni. Le dimensioni della console sono di 259,7 x 84,5 x 10,83 millimetri, per un peso 263,8 grammi senza controller e 400 grammi con i controller.

Razer Edge: prezzo e disponibilità

La nuova console Android è stata lanciata sul mercato degli Stati Uniti al costo di 399,99 dollari. Per ora è disponibile solo con doppia connettività 5G e WiFi, ma a gennaio 2023 dovrebbe arrivare la variante solo WiFi. Per il momento, purtroppo, non si hanno indicazioni sul possibile approdo del Razer Edge in Europa.