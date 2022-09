Reacher 2, ecco cosa cambia nel cast

La serie thriller Amazon Original Reacher, tratta dai romanzi di Lee Child, torna per la seconda stagione e si preannuncia ricca di novità, a partire dal cast. Il protagonista della storia, adattata per il piccolo schermo da Nick Santora, è Jack Reacher, un veterano della polizia militare dall’intelletto fino e dalle maniere forti.

La prima stagione è arrivata su Prime Video a febbraio 2022, mentre le riprese della seconda stagione iniziano proprio in queste settimane: l’uscita sarà probabilmente nel 2023.

Cosa sappiamo di Reacher 2

La seconda stagione di Reacher – il cui rinnovo è arrivato solo tre giorni dopo il felice debutto della prima stagione! – sarà basata sull’undicesimo libro della serie bestseller di Lee Child, dal titolo Bad Luck and Trouble. Al centro della trama questa volta ci sarà la scoperta della morte di alcuni membri della vecchia unità militare di Reacher, che a quel punto cercherà la sua vendetta.

Lee Child è executive producer della serie (come anche Don Granger, Scott Sullivan, Adam Higgs, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost), che è prodotta da Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios. Nick Santora (nome già noto per Scorpion e Prison Break), oltre ad aver scritto la serie, è anche executive producer e showrunner.

Il cast di Reacher 2

Reacher 2 vede Alan Ritchson di nuovo nel ruolo del protagonista Jack Reacher e Maria Sten ancora nei panni di Frances Neagley. Shaun Sipos torna a interpretare David O’Donnell. Fanno parte del cast principale della nuova stagione anche Serinda Swan Serinda Swan, Ferdinand Kingsley e Rory Cochrane. È prevista anche la partecipazione di Domenick Lombardozzi.

Al cast si uniscono inoltre Luke Bilyk, Dean McKenzie, Edsson Morales, Andres Collantes, Shannon Kook-Chun, Ty Victor Olsson, Josh Blacker e Al Sapienza.

I nuovi personaggi di Reacher 2

Che ruolo hanno i nuovi attori e le nuove attrici del cast? In alcuni casi, abbiamo già la risposta. Serinda Swan interpreta l’intelligente e capace Karla Dixon che, insieme a O’Donnell e a Reacher, opera nell’Unità di Investigatori Speciali dell’Esercito. Ferdinand Kingsley è A.M.: un mercenario, se così si può chiamare, che lavora per denaro al servizio del migliore offerente ed è in grado di sfruttare un ampio numero di false identità e nazionalità.

Rory Cochrane è Shane Langston, ex detective del NYPD ora a capo della sicurezza per una società che opera nella difesa privata. Domenick Lombardozzi veste i panni di Guy Russo, detective del NYPD che sta seguendo un caso che coinvolge diversi ex compagni di Reacher.

Ty Victor Olsson è Saropian, un sicario professionista dai modi brutali; Josh Blacker è Hortense Fields, tenente colonnello dell’esercito, mentre Al Sapienza è Marsh, tenente. La squadra di Reacher è invece composta da Luke Bilyk (nei panni di Calvin Franz), Dean McKenzie (Stan Lowery), Edsson Morales (Manuel Orozco), Andres Collantes (Jorge Sanchez) e Shannon Kook-Chun (Tony Swan).

