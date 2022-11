Realme 10 Pro e 10 Pro+: gli ultimi dettagli prima del lancio

Realme con l’annuncio ufficiale della presentazione il prossimo 17 novembre di tre nuovi modelli della serie numerica 10, oltre al Realme 10 4G già presentato (in foto): si tratta di Realme 10 5G, Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+. La casa cinese ha anche annunciato che uno dei tre avrà il display curvo, dettaglio fino ad oggi considerato "premium".

Ma dal sito ufficiale di China Telecom, sul quale compaiono già le immagini dei nuovi telefoni Realme 10 Pro, non si nota questa particolarità. Sembrerebbe, quindi, che sarà il Pro+ l’unico della famiglia Realme 10 ad esserne dotato.

Gamma Realme 10: come sarebbe

Seppur parziale, la scheda tecnica del Realme 10 Pro, grazie alla pubblicazione su China Telecom, è ufficiale. Ciò che sappiamo è che è stato dotato di un display LCD da 6,72 pollici che non presenta bordi curvi. Il processore, non dichiarato ufficialmente ma apparso su Geekbench sarebbe il Qualcomm Snapdragon 695 5G e i tagli di memoria disponibili, da confermare poiché non pubblicati sul sito di China Telecom sarebbero: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB.

Le fotocamere poste sul retro sono tre, il sensore principale da 64 MP e due sensori da 2 MP ciascuno, la fotocamera anteriore è da 16 MP. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida ma non ancora specificata. Le connessioni includono anche il jack per cuffie da 3,5 mm.

Ben diversa la configurazione del Realme 10 Pro+ che dovrebbe avere il recente chip MediaTek Dimensity 1080. Sconosciute per ora i tagli di memoria ma possiamo ipotizzare le classiche configurazioni 8/128 GB o anche 12/256 GB. Il display sarebbe un AMOLED da 6,7 ​​pollici Full HD+, probabilmente con bordi curvi.

La fotocamera principale sarebbe da 108 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), seguita da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e da un terzo sensore da 2 MP o per la macro o per la profondità. La capacità della batteria sarebbe di 5.000 mAh e la ricarica rapida a 67 W.

Infine, riguardo il Realme 10 5G sappiamo poco, soprattutto resta sconosciuto il processore che da rumors viene indicato come un generico octa core. I tagli di memoria attesi sono 6/8/12 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage.

Il display sarebbe di tipo LCD da 6,7 pollici e con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Le fotocamere posteriori sarebbero due, con il sensore principale da 108 MP con stabilizzatore ottico e un sensore secondario da 2 MP per la profondità. la fotocamera anteriore sarebbe da 16 MP. La batteria avrebbe una capacità di 5.000 mAh e la ricarica sarebbe da 33W.

Gamma Realme 10: disponibilità e prezzi

Sappiamo che il debutto ufficiale della nuova lineup Realme 10 è previsto per il 17 novembre, intanto conosciamo il prezzo cinese del Realme 10 Pro versione 12/256 GB pari a 260 euro. Un ottimo prezzo che però, qualora il dispositivo, sarà distribuito in Italia e Europa subirà un rincaro dovuto ai costi di trasporto e tassazione. Restano sconosciuti i prezzi del Realme 10 Pro+ e Realme 10 5G.