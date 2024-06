Fonte foto: Foto: realme

Realme ha recentemente presentato il nuovo Realme 12 4G in Pakistan. Si tratta del settimo modello della serie, dopo le versioni Realme 12 5G, 12X, 12 Lite, 12+, 12 Pro e 12 Pro+, presentato lo scorso marzo. Si tratta di un dispositivo più economico dei suoi fratelli maggiori, ma non per questo meno interessante. Il design e la maggior parte delle caratteristiche restano infatti identici agli altri modelli.

Realme 12 4G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme 12 4G vanta un display AMOLED E4 da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel). Inoltre, ha un refresh rate di 120 Hz e una luminosità che raggiunge i 2000 nit. Questo smartphone è dotato poi di processore Qualcomm Snapdragon 685, GPU Adreno 610, 8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 (comunque espandibile tramite microSD).

Il comparto fotografico si caratterizza per una doppia fotocamera. Il primo sensore è da 50 MP OIS con apertura focale f/1.88, mentre il secondo è un sensore macro da 2 MP, con apertura focale f/2.4. La selfie camera è invece dotata di un sensore da 16 MP, con f/2.45.

Per quanto riguarda invece le altre caratteristiche questo Realme 12 4G offre Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, Dual SIM 4G, lettore di impronte digitali sotto lo schermo, USB di tipo C e mini-jack da 3,5 mm per le cuffie. Inoltre, sono incluse anche la certificazione IP54 per la protezione da polvere e acqua e il sistema di raffreddamento a liquido con camera di vapore. Infine, tale smartphone verrà lanciato con il sistema operativo Android 14 nativo e l’interfaccia Realme UI 5.0.

Questo nuovo mediogamma di casa Realme ha una batteria da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W. Ciò significa che, partendo da zero, in 19 minuti si può ricaricare il 50% della batteria, mentre in 47 minuti si raggiunge il 100%. Infine, nella confezione Realme include anche un caricabatterie da 80 W, cosa molto rara per i dispositivi di questa fascia di prezzo.

Realme 12 4G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme 12 4G sarà disponibile in due colorazioni differenti: Skyline Blue e Pioneer Green. Come accennato in precedenza avrà un prezzo minore rispetto alle altre versioni già in commercio. Al momento è infatti disponibile soltanto in alcuni paesi asiatici, con un prezzo di partenza di circa 200 euro per la versione base, da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Purtroppo non è ancora chiaro quando Realme lancerà tale versione nel resto del mondo, anche se probabilmente non bisognerà ancora aspettare a lungo.