Realme 8i in offerta, a questo prezzo è da comprare subito

Si può acquistare uno smartphone con delle buone caratteristiche e che non dia problemi di rallentamento o surriscaldamento a meno di 150-170 euro? La risposta è sì, l’importante è approfittare delle giuste offerte. Negli ultimi anni abbiamo visto un aumento considerevole del prezzo degli smartphone, con i top di gamma che hanno superato abbondantemente i 1000 euro. Questo ha portato le aziende ad aumentare anche i prezzi per i dispositivi entry-level, oramai perennemente sopra i 200€. Non tutte le società si sono allineate e su Amazon si trovano anche degli smartphone con un rapporto qualità – prezzo davvero notevole.

Un esempio è il realme 8i, disponibile in offerta sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 169,99€ con uno sconto del 22%. Per lo smartphone lowcost di realme si tratta del prezzo più basso di sempre su Amazon e diventa un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Inoltre, la versione in offerta è quella più potente, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. RAM e memoria non sono le uniche caratteristiche che rendono il realme 8i uno smartphone di categoria superiore: ha anche uno schermo con refresh rate a 120Hz, caratteristica che solitamente troviamo sui dispositivi premium.

La scheda tecnica del realme 8i

Vedendo la scheda tecnica del realme 8i si capisce immediatamente che non si ha a che fare con uno smartphone entry-level. Solitamente le aziende per contenere i costi cercano di risparmiare su alcune componenti, realme, invece, ha fatto esattamente il contrario.

Il realme 8i è uno smartphone che garantisce ottime prestazioni a partire già dallo schermo. Il display è da 6,6" con refresh rate che può arrivare fino a 120Hz. La frequenza di aggiornamento si adatta alla tipologia di contenuto: 30Hz quando è statico, 48Hz per i film, 60Hz con i videogame, 90/120Hz quando si legge una notizia o si naviga sui social. Questo permetto al dispositivo di risparmiare anche la batteria. Sotto il display troviamo il chipset Helio G96 con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. È disponibile anche una versione con lo stesso quantitativo di RAM, ma con 64GB di memoria (espandibile fino a 256GB con una microSD).

Tre sono le fotocamere nella parte posteriore. Realme ha puntato tutto sulla fotocamera principale da 50MP, che viene accompagnata da un obiettivo macro e da un sensore B/N per i ritratti. La fotocamera selfie è da 16MP e assicura ottimi scatti.

Ottima anche la batteria da 5000mAh che permette di coprire fino a due giorni con un utilizzo normale dello smartphone. Il sensore per le impronte digitali non è sotto lo schermo, ma di lato.

Realme 8i in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta imperdibile. Bisogna essere veloci nell’approfittare dell’ottima offerta sul realme 8i, disponibile su Amazon a un prezzo di 169,99€, con uno sconto del 22% su quello di listino. Acquistandolo adesso si risparmiano quasi 50€, una cifra considerevole pensando al prezzo d’acquisto. Lo smartphone viene venduto e spedito da Amazon, quindi per la consegna non bisogna aspettare molto (per i clienti Prime viene consegnato anche in meno di 24 ore). Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: viola e nero.

realme 8i – viola (4GB-128GB)

realme 8i – nero (4GB-128GB)

Per chi vuole spendere un po’ di meno, su Amazon c’è sempre in offerta la versione con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il prezzo è di 149,99€ grazie allo sconto del 25%. Le colorazioni disponibili sono sempre due.

realme 8i – nero (4GB-64GB)

realme 8i – viola (4GB-64GB)