Scegliere uno smartphone entry-level comporta necessariamente dei compromessi che, tra materiali utilizzati e scheda tecnica, cercano di mantenere più basso possibile il prezzo finale, sacrificando naturalmente prestazioni e qualità costruttiva. In commercio ci sono decine di soluzioni del genere, anche perché si tratta di una fascia di mercato molto gettonata dagli utenti, sempre alla ricerca di smartphone economici per l’utilizzo quotidiano.

È questo il caso del Realme 9 5G, uno smartphone di fascia bassa perfetto per chi non ha particolari esigenze e limita l’utilizzo del telefono alle App di messaggistica e ai social network. Grazie a Amazon, oggi è disponibile a un prezzo davvero interessante, poco sotto i 150 euro. In pracita, grazie allo sconto su Amazon, è a metà prezzo.

Realme 9 5G – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 4/128 GB

Realme 9 5G: scheda tecnica

Realme 9 5G ha un display IPS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Il processore all’interno di questo smartphone è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 4 GB di RAM e, in questo caso specifico, 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibili acquistando una scheda microSD. Disponibile anche la funzione Virtual RAM per aggiungere fino a un massimo di 3 GB di RAM attingendo alla memoria interna del telefono (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8), uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e uno per la profondità, sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel (f/2.0). Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata a 18W. Buona l’autonomia, con l’azienda che promette fino a due giorni di utilizzo. Infine il sistema operativo è Android 12 (con interfaccia Realme UI) aggiornabile a Android 13 alla prima accensione.

Realme 9 5G: l’offerta su Amazon

Realme 9 5G è essenzialmente uno smartphone entry-level impreziosito da qualche scelta tecnica piuttosto interessante, come la presenza delle connessioni 5G, una buona autonomia e un comparto fotografico discreto che, alle giuste condizioni, può regalare scatti decisamente apprezzabili.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 279,99 euro, non proprio irrisorio per un device di questa categoria ma i rincari hanno colpito tutti i settori produttivi e Realme ha dovuto necessariamente adattarsi ad essi. Tuttavia, grazie all’ottima offerta Amazon è possibile acquistare il Realme 9 5G in super offerta a 144,90 euro (-48%, -135 euro), uno sconto eccellente per chi sta cercando un nuovo smartphone e non vuole, o non può, spendere molto.

Realme 9 5G – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 4/128 GB