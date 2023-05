Realme 9 Pro, offerta eccezionale: sconto mai visto prima

Trovare promo eccezionali per smartphone affidabili non è mai semplice, soprattutto in periodi come quello attuale in cui i prezzi dei dispositivi sono aumentati a causa dell’inflazione. Per questo motivo, quando si trova uno smartphone top al prezzo di un medio di gamma non bisogna far altro che approfittarne immediatamente. Ed è quello che accade oggi con il realme 9 Pro, telefonino molto interessante e che vanta una scheda tecnica che bisogna analizzare attentamente. L’azienda cinese, come sempre, ha fatto le cose in grande dotando il dispositivo di uno schermo fluido e che assicura immagini sempre perfette, di una una fotocamera principale da 64MP e di una batteria da 5.000mAh che dura tutto il giorno. Ma la vera caratteristica unica è il design fotosensibile: esponendo il retro dello smartphone al sole, cambia colore. In un’epoca in cui tutti i dispositivi si somigliano, questo rende il realme 9 Pro veramente speciale.

Come detto, oggi troviamo il realme 9 Pro in offerta su Amazon con uno sconto del 32% al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Uno sconto molto interessante e che permette di risparmiare più di 100€. Il prezzo lo rende interessante e soprattutto con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, la spedizione è curata dal sito di e-commerce e si ha la garanzia di riceverlo a casa in pochissimo tempo.

realme 9 Pro

realme 9 Pro: la scheda tecnica

Nel 2023 da uno smartphone medio di gamma si richiedono specifiche ben precise: una buona velocità di esecuzione, un comparto fotografico più che decente e una batteria a lunga durata. Esattamente quello che offre il realme 9 Pro, il quale aggiunge anche un design molto particolare. realme ci ha abituato a scelte stilistiche molto particolari in questi anni e il realme 9 Pro non si discosta. Infatti, la cover posteriore è fotosensibile e cambia di colore: da azzurro a rosso. Uno smartphone che sicuramente non passa inosservato.

Per quanto riguarda la scheda tecnica invece, lo smartphone si caratterizza per un display AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. La frequenza di aggiornamento può essere impostata su sei diversi livelli in base alla tipologia di contenuto: si parte dai 30Hz per quanto è statico, si passa per i 60/90Hz per video e videogame e si arriva ai 120Hz per lo streaming di informazioni. Ottimo anche il processore Snapdragon 695 con modem 5G che assicura prestazioni più che soddisfacenti. A supporto 6GB di RAM (che può essere aumentata di altri 5GB con la RAM virtuale) e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è veramente completo. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 64MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 4cm. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16MP. Come su tutti gli smartphone realme, anche su questo troviamo le varie modalità di scatto sviluppate dal produttore cinese e che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale. La modalità notturna, ad esempio, permette di scattare immagini luminose anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh e con ricarica rapida da 33W che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

realme 9 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo improvviso e nuovo minimo storico per il realme 9 Pro. Lo smartphone dell’azienda cinese è disponibile su Amazon a un prezzo di 223,90€, con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 100€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato solamente ai clienti Prime). Per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito ci sono ben 30 giorni di tempo. Approfittatene immediatamente, la promo potrebbe scadere da un momento all’altro.

realme 9 Pro