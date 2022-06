Realme 9 Pro+: l'offerta Amazon è da prendere al volo

Lo smartphone Realme 9 Pro+ è stato presentato sul mercato globale lo scorso febbraio. Il produttore in quell’occasione tenne a sottolineare con grande enfasi sia le caratteristiche tecniche, che lo collocano nella fascia media, sia la particolarità del colore "Sunrise", che ne abbellisce il design. Il SoC che coordina le funzioni di questo telefono, per la precisione, è il MediaTek Dimensity 920 5G, uno dei migliori di fascia media per rapporto prezzo/prestazioni.

Il Realme 9 Pro+ è infatti un telefono buono per fare un po’ di tutto: dalle foto ai video, ma anche per lo streaming di serie TV, film e video in genere. Sebbene qualcuno abbia sottolineato che la capienza della batteria sia inferiore a quella del fratello minore Realme 9 Pro (4.5000 contro 5.000 mAh), precisiamo che sul Realme 9 Pro+ è presente una ricarica rapida da 60 W che è ancora una rarità su molti altri dispositivi più blasonati (specialmente se sono americani o coreani). Per questo, e per molti altri motivi, l’offerta Amazon di oggi è da prendere al volo perché grazie allo sconto è possibile portare a casa un telefono con un’ottimo processore e ben 8/256 GB di memorie.

Realme 9 Pro+: caratteristiche tecniche

Come anticipato il processore a bordo del Realme 9 Pro+ è il MediaTek Dimensity 920 5G abbinato al taglio di memorie 8/256 GB. Presente la funzione di espansione dinamica della memoria RAM fino a ulteriori 5 GB, attingendo dalla memoria di archiviazione.

Il display è super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full D+ (1.080×2.400), luminosità fino a 600 nits, frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Sul retro troviamo tre fotocamere: il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP ( f/1,8) con OIS, lo stabilizzatore ottico, il secondo sensore da 8 MP (f/2,2) ultra grandangolare e il sensore Macro da 2 MP (f/2,4), che come accade spesso appare più per esigenze di design che non di reale utilità. La fotocamera anteriore è da 16 MP con EIS, stabilizzatore elettronico.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida da 60 W che consente una ricarica completa, secondo le indicazioni del produttore, in soli 30 minuti.

Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia Realme UI 3.0.

Realme 9 Pro+: l’offerta Amazon

Lo smartphone Realme 9 Pro+ è disponibile nel colore "Sunrise blue", ossia azzurro brillante e con sfumature che richiamano i raggi del sole all’alba su un mare e che cambiano a seconda della luce circostante.

Il Realme 9 Pro+ 8/256 GB è in vendita al prezzo di listino di 439,99 che è già un ottimo prezzo ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 389,98 euro (-50,01 euro, -11%). E’ un buon telefono ad un ottimo prezzo.

Realme 9 Pro+ – Versione 8/256 GB