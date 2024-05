Le altre serie tv di Prime Video con i protagonisti di Fallout

Quali altre serie tv e film hanno fatto gli attori che in Fallout interpretano Lucy, Maximus, Hank e il ghoul? Ecco i titoli da cercare in streaming

Fonte foto: Prime Video

Fallout, la serie tv post-apocalittica tratta dall’omonimo franchise di videogiochi, ha fatto il suo debutto ad aprile 2024 su Prime Video ottenendo risultati notevoli: la prima stagione è piaciuta sia alla critica sia al pubblico ed è diventata la seconda serie più vista di sempre sulla piattaforma di streaming. La seconda stagione è già confermata, ma non ci sono ancora notizie certe sull’inizio delle riprese. Nel frattempo, per placare l’impazienza si possono sempre recuperare le altre serie tv e film con gli stessi protagonisti di Fallout: molti titoli si trovano su Prime Video.

Le serie tv con Ella Purnell di Fallout

Attrice e modella britannica, Ella Purnell in Fallout è Lucy McLean, l’ingenua e determinata abitante del Vault 33 che esce in superficie alla ricerca del padre. Prima di questo ruolo, Purnell ha preso parte a una ventina di produzioni tra film e serie tv.

È nota soprattutto per la serie drammatica Sweetbitter, uscita nel 2018 e disponibile su MGM+ come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels. Dal 2021 al 2023 ha invece preso parte, nel ruolo di Jackie, alla serie Yellowjackets: si trova su Paramount+ come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels.

Tra gli altri, Purnell ha recitato anche nella miniserie Belgravia (su NOW) e nei film Maleficent (su Disney+) e Army of the Dead (su Netflix). I più attenti potrebbero aver riconosciuto la sua voce in quella di Gwyndala nella serie animata Star Trek: Prodigy e in quella di Jinx nella serie animata Arcane, entrambe disponibili su Netflix.

Cosa ha fatto Walton Goggins prima di Fallout

Walton Goggins in Fallout veste i panni del ghoul. L’attore statunitense, classe 1971, ha una sterminata filmografia alle spalle. Dal 2002 al 2008 è stato il detective Shane Vendrell in The Shield, per poi vestire dal 2010 al 2015 i panni del criminale Boyd Crowder in Justified. Entrambe le serie tv sono su Prime Video.

Per quanto riguarda i film, vanno ricordati Tomb Raider (su Prime Video) in cui Goggins è padre Mathias Vogel e anche The Hateful Eight (su NOW) in cui veste i panni dello sceriffo Chris Mannix.

Aaron Moten prima di Fallout

Maximus ha il volto e la voce di Aaron Moten, attore statunitense classe 1989. Ha esperienze in teatro e in vari cortometraggi, ma al 2014-2015 ha iniziato anche a interpretare alcuni ruoli in tv e al cinema. I suoi film più recenti sono usciti nel 2022: Father Stu (disponibile su Netflix e per il noleggio o l’acquisto su Prime Video) ed Emancipation – Oltre la libertà (su Apple Tv+).

Film e serie tv con Kyle MacLachlan

Kyle MacLachlan in Fallout è il padre di Lucy, Hank: come sa chi ha seguito tutta la prima stagione, certamente questo personaggio avrà un ruolo importante nella seconda. La filmografia di MacLachlan è vastissima e a rendere celebre l’attore statunitense è stata sicuramente la collaborazione col regista David Lynch.

Il suo debutto al cinema è avvenuto infatti con il film Dune del 1984, ma MacLachlan ha preso parte anche a Velluto blu del 1986 e alla serie I segreti di Twin Peaks. Tutti questi titoli sono disponibili su Prime Video (Twin Peaks su Paramount+ come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels; Dune per il noleggio o l’acquisto).