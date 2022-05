Realme Buds Air Pro: mai costate così poco

Nel vastissimo panorama delle cuffiette wireless le Realme Buds Air Pro si pongono un po’ in mezzo: sono “Pro“, e lo conferma la presenza di alcune funzionalità evolute, ma sono anche economiche, e lo conferma il prezzo di listino ben più basso di altri modelli di cuffiette di alta gamma.

Le Realme Buds Air Pro, d’altronde, si integrano a perfezione nell’ecosistema (e nella mentalità) di Realme: l’azienda cinese ha una intera gamma di prodotti caratterizzati da un rapporto tra caratteristiche e prezzo particolarmente vantaggioso e, per questo, da tempo è amata dal pubblico più giovane che non ha una capacità di spesa molto alta. Quindi, anche le cuffiette sono di buona qualità e valgono assolutamente i soldi che costano. Specialmente se il prezzo è tagliato di un buon 40%, come è attualmente il caso grazie ad un’ottima offerta Amazon grazie alla quale questi auricolari diventano decisamente low cost.

Realme Buds Air Pro: caratteristiche tecniche

Le Realme Buds Air Pro sono cuffiette di tipo in-ear, cioè auricolari che entrano dentro l’orecchio e lo isolano dai rumori esterni. In più sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC), che sottrae grazie agli algoritmi buona parte del rumore captato dai microfoni posti all’esterno delle cuffiette.

La cancellazione del rumore è molto valida anche in chiamata e anche in ambienti urbani con più tipi di rumore contemporaneamente. In totale, la quantità di suono che viene cancellato ammonta a 35 dB, che è un buon risultato per questa fascia di prezzo.

Non manca, ovviamente, la modalità trasparenza che ha l’effetto opposto: cancellare il “tappo" costituito dai gommini riproducendo dentro l’orecchio i rumori captati fuori. In generale la qualità audio è buona, grazie a driver da 10 millimetri con boost dei toni bassi.

Comodi i controlli touch, grazie ai quali possiamo anche attivare l’assistente vocale del telefono al quale le Realme Buds Air Pro vengono connesse tramite Bluetooth 5.0.

Infine, buona la resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4) e buona la durata della batteria: fino a 25 ore con la custodia e, caricando le cuffiette per 10 minuti, si ottengono altre 3 ore di riproduzione musicale.

Realme Buds Air Pro: l’offerta Amazon

Le Realme Buds Air Pro non sono certo le AirPods Pro, né le Sony WH-1000XM4, ma non costano nemmeno così tanto: il prezzo di listino è infatti di 66 euro.

Il prezzo su strada, però, è oggi parecchio inferiore perché le Realme Buds Air Pro sono in sconto su Amazon a 35,99 euro (-30 euro, -46%).

Realme Buds Air Pro – Cuffiette Wireless in-ear con Cancellazione Attiva del Rumore ANC