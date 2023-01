Le Realme Buds T100 arrivano in Italia: quanto costano

Sono finalmente arrivati anche in Italia i coloratissimi auricolari in-ear Realme Buds T100, con un design certamente gradevole grazie ai colori sgargianti. Le Buds T100 sono cuffiette di base, economiche, ma di qualità: ottime per le chiamate e per ascoltare musica in luoghi non rumorosi, fanno del prezzo basso e dello stile giovanile i loro punti di forza. Una delle colorazioni, tra l’altro, è già disponibile su Amazon.

Realme Buds T100 – Auricolari in-ear con riduzione del rumore in chiamata

Realme Buds T100: caratteristiche tecniche

Gli auricolari Realme Buds T100 sono di tipo in-ear (cioè con gommino da introdurre nelle orecchie), progettati per adattarsi ad ogni tipo di orecchio e in più sono leggerissimi, pesano infatti 4 grammi ciascuno. Sono certificati IPX5, quindi resistono agli schizzi d’acqua, alla pioggia e al sudore e possono essere usati per fare sport all’aperto.

I driver sono da 10 millimetri e placcati in titanio, per offrire la migliore qualità di riproduzione sia dei suoni bassi che degli alti.

Il rumore ambientale viene cancellato durante le conversazioni telefoniche da specifici algoritmi di intelligenza artificiale, che riconoscono la voce umana e la mettono in primo piano rispetto ai rumori di sottofondo.

Le impostazioni audio degli auricolari Realme Buds T100 si possono calibrare dall’app Realme Link da cui si può attivare anche la modalità Gioco, che abbassa molto la latenza delle cuffiette per evitare che il suono riprodotto sia in ritardo rispetto al video.

I comandi fisici, invece, sono touch: con un doppio tocco sul tasto che si trova lateralmente sulle aste si può rispondere alle chiamate, mentre con un tocco prolungato si può aumentare o diminuire il volume. Con Google Fast Pair, invece, le cuffiette si associano allo smartphone senza il minimo sforzo.

La connessione Bluetooth 5.3, l’ultima generazione disponibile di questo standard, assicura una riproduzione stabile del suono, senza interruzioni e anche a parecchia distanza dal dispositivo collegato.

Grazie alla batteria da 400 mAh, secondo le specifiche del produttore le cuffiette Realme Buds T100 hanno una durata di 28 ore in combinazione con la custodia, mentre i soli auricolari con batteria da 40 mAh arrivano a 6 ore di riproduzione. Con una ricarica di 10 minuti si guadagnano altri 120 minuti di ascolto.

Realme Buds T100: disponibilità e prezzo

I nuovi auricolari in-ear Realme Buds T100 sono disponibili in Italia in quattro tonalità di cui tre bicolore: Nero punk (giallo/nero, in foto), Rosso Rock (rosso/nero), Blu jazz (blu/nero) e Bianco pop (solo bianco).

Al momento su Amazon è disponibile la combinazione di colore Nero punk, cioè con custodia esternamente nera e rivestita internamente in giallo con auricolari in nero al prezzo di soli 32,99 euro.

