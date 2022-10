Realme C33 è arrivato in Italia con 37 giorni di autonomia

Realme ha lanciato ufficialmente in Italia il suo nuovo smartphone entry level. Si tratta del Realme C33, dispositivo che punta tutto su un prezzo veramente aggressivo grazie ad una scheda tecnica di base. Dispositivo destinato a chi non cerca le prestazioni, ma tanta autonomia e zero pensieri, Realme C33 promette una durata della batteria fino a 37 giorni.

Realme C33: com’è

Realme C33 è uno smartphone con display HD+ da 6,5 pollici LCD IPS, con notch a goccia con dentro la fotocamera frontale. Spesso 8,3 mm per un peso di 187 grammi, il Realme C33 è disponibile nelle colorazioni Sandy Gold, Aqua Blue e Night Sea. Il sensore di impronte digitali è posto lateralmente, come su tutti i dispositivi con schermo LCD.

A bordo del dispositivo c’è un processore UNISOC T612, accompagnato da 3/4 GB RAM LPDDR4x e da 32/64 GB di storage interno UFS 2.2. Il nuovo telefono di Realme ha sul retro due sensori fotografici, il principale da 50 MP (che dispone delle funzioni di Modalità Notte, Modalità HDR, Timelapse e Modalità vista panoramica) e il secondario da 2 MP; davanti, invece, è posizionata la selfie camera da 5 MP.

Il C33 è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10 W. Secondo l’azienda, la batteria è in grado di tenere "sveglio" lo smartphone ben 37 giorni, ovviamente in modalità stand-by. La tecnologia Ultra-Saving, secondo Realme, può offrire fino a 1,8 ore di chiamate con solo il 5% di batteria residua.

Il telefono è il primo della gamma C ad avere Android 12 con skin proprietaria Realme UI R Edition. Tra le altre specifiche del nuovo smartphone economico dell’azienda cinese troviamo ci sono il Bluetooth 5.0, il GPS, una porta USB-C e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Realme C33: prezzi e disponibilità

Il telefono è disponibile in Italia al prezzo di lancio di 159,99 euro per la variante 4/64GB e a 179,99 euro per la versione 4/128GB. La promozione è valida sino al 31 ottobre, da novembre entrano in vigore i prezzi pieni di 179,99 euro e 199,99 euro.