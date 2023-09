Fonte foto: Realme

Arriva anche in Italia il nuovo Realme C51, smartphone destinato alla fascia bassa del mercato dove troviamo modelli con un prezzo abbondantemente sotto i 200 euro e destinati per chi ha esigenze di base e non è disposto a spendere molto per caratteristiche tecniche all’avanguardia. Spazio, quindi, ad un processore a bassa potenza, affiancato da poca memoria RAM e poco storage, uno schermo non certo definitissimo e luminosissimo e delle fotocamere sufficienti solo per le foto di giorno, con una buona illuminazione.

Il tutto, però, ad un prezzo di listino molto buono e che, tra l’altro, sin da subito è un po’ scontato sui primi ecommerce. Proprio ciò che cerca chi vuole uno smartphone solo per telefonare, leggere le novità sui social e chattare.

Realme C51: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme C51 è dotato del SoC Unisoc Tiger T612 Octa-Core (con 2 core Cortex A75 e 6 core Cortex A55). Si tratta di un chip già visto nella fascia bassa del mercato, realizzato con processo produttivo a 12 nm, ormai obsoleto e con un modem integrato compatibile con le reti 4G (ma lo smartphone è dual SIM).

Lo smartphone è disponibile in due versioni, entrambe con 4 GB di memoria RAM che diventano 8 GB considerando la “RAM dinamica“: il sistema operativo utilizza una porzione della memoria di archiviazione per incrementare la RAM con altri 4 GB di RAM virtuale.

La prima versione del dispositivo è dotata di 64 GB di storage mentre la seconda propone 128 GB di storage. Per entrambe le varianti del Realme C51 c’è una batteria da 5.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica “rapida“, con una potenza di 33 W, per riportare la batteria al 50% in meno di 30 minuti.

Il Realme C51 arriva sul mercato con un display IPS LCD da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate di 90 Hz. Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore da 50 Megapixel affiancato a un sensore per la profondità di campo, utile solo per fare l’effetto bokeh nei ritratti. La fotocamera anteriore è da 5 Megapixel.

A completare la scheda tecnica del nuovo entry level di casa Realme ci sono il sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC. Lo smartphone ha dimensioni pari a 167.2 x 76.7 x 8 mm, per un peso complessivo di 186 grammi. La scocca, invece, è realizzata in plastica, con possibilità di scegliere tra le colorazioni Mint Green e Carbon Black.

Il sistema operativo è Android 13, personalizzato dalla Realm UI.

Realme C51: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme C51 è disponibile da questa settimana in Italia, con una distribuzione sia tramite i canali online che nei negozi fisici. Al momento, è disponibile solo la versione 4/128 GB dello smartphone che viene proposta con un prezzo di listino di 159,99 euro, anche se già lo si trova online a un po’ meno (145 euro su eBay, ad esempio).

Dovrebbe arrivare, però, anche la variante 4/64 GB, già presente sul sito ufficiale italiano di Realme, che potrebbe costare circa 20-30 euro in meno. Considerando il tradizionale calo di prezzo post lancio, il nuovo Realme C51 ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo di primo piano nella fascia bassa.