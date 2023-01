Realme GT NEO 3: la super ricarica è in super sconto

Lo abbiamo detto più volte e ve lo consigliamo nuovamente anche oggi: gli smartphone migliori da comprare (ma in generale vale con tutti i dispositivi elettronici) sono i "quasi top". Cioè i dispositivi di alta gamma, con tecnologie di avanguardia ma con prezzi più bassi rispetto ai top veri e propri. E’ in questa fascia che il rapporto caratteristiche-prezzo è ottimo, come dimostra il Realme GT Neo3 arrivato in Italia l’estate scorsa.

Questo modello si distingue per una scheda tecnica molto equilibrata e, soprattutto, per una ricarica velocissima: a scelta tra 80W o 150W di potenza. Realme GT Neo 3 ha un prezzo di listino molto aggressivo e vale ogni euro che costa, ma adesso è ancor più conveniente grazie allo sconto Amazon per l’offerta in corso (proposta da venditore terzo).

Realme GT Neo 3 – MediaTek Dimensity 8100 5G – Versione 12/256 GB

Realme GT Neo 3 – MediaTek Dimensity 8100 5G – Versione 8/256 GB – Ricarica a 80W

Realme GT Neo 3: caratteristiche tecniche

Il SoC usato sul Realme GT Neo 3 è il MediaTek Dimensity 8100 5G, che ha una velocità paragonabile a quella del Qualcomm Snapdragon 888, il chip dei top di gamma 2021. Le memorie installate su questo modello aiutano a raggiungere ottime prestazioni: 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il display è di tipo AMOLED e misura 6,7 pollici, è compatibile con il formato HDR10+ e ha una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello e il vetro è protetto da un Corning Gorilla Glass 5.

Sul retro sono stati collocati tre sensori fotografici: una fotocamera principale da 50 MP ossia l’ottimo sensore Sony IMX766 con OIS (stabilizzatore ottico), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La selfie camera è dotata di un sensore Samsung S5K3P9 da 16 MP.

Le connessioni disponibili sono tutte di ultima generazione e dunque includono il 5G, l’NFC (per pagamenti contactless), WiFi6 e Bluetooth 5.3.

La batteria e la ricarica sono le due chicche di questo telefono. La prima ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica è la SuperDart da 150 Watt che porta da 0 a 50% l’accumulatore in cinque minuti, secondo le specifiche del produttore.

Realme GT Neo 3: l’offerta Amazon

Il Realme GT Neo3 è un telefono recentissimo arrivato in italia la scorsa estate e con un prezzo di listino di 699,99 euro . Grazie all’offerta in corso su Amazon (da parte di venditore terzo così come la spedizione) è scontato a 589,50 euro (-16%-110,49 euro), un ottimo prezzo per un telefono di ultima generazione con ricarica ultra rapida.

Realme GT Neo 3 – MediaTek Dimensity 8100 5G – Versione 12/256 GB – Ricarica a 150W

In alternativa, se si vuole spendere un po’ meno, è in sconto anche la seconda versione di Relme GT Neo3: quella con batteria da 5.000 mAh e ricarica SuperDart da 80W. In questo caso il prezzo scende da 599 euro a 499 euro (-17%, -100 euro).

Realme GT Neo 3 – MediaTek Dimensity 8100 5G – Versione 8/256 GB – Ricarica a 80W