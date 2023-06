Realme GT Neo 3, sconto mai visto prima: prezzo imperdibile

Uno smartphone che si ispira al mondo automobilistico e che riprende la livrea dai bolidi degli anni ’60. Un dispositivo così non poteva che avere nel proprio nome la sigla GT. Di quale smartphone stiamo parlando? Del realme GT Neo 3, uno degli ultimi telefoni lanciati sul mercato dal colosso cinese e che subito si è affermato per una scheda tecnica molto interessante e per un prezzo accessibile. Prezzo che oggi diventa straordinario grazie allo sconto del 36% che troviamo su Amazon e che permette di risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino. Una promo che accende questo fine settimana e che lo rende immediatamente uno dei dispositivi da tenere in considerazione se si vuole fare un super affare.

Il realme GT Neo 3 è dotato di una scheda tecnica che troviamo in pochissimi dispositivi della sua stessa fascia. A partire da un processore super prestazionale e da uno schermo grande e con un refresh rate elevatissimo, anche grazie alla presenza di un chip dedicato appositamente al display e che rende ogni contenuto super fluido. Ottima anche la fotocamera principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine che ti trasforma in un fotografo professionista, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale.

realme GT Neo 3

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

realme GT Neo 3: la scheda tecnica

Se c’è un aspetto su cui realme ha cercato di differenziarsi e di spiccare in un mercato degli smartphone in cui oramai sono tutti molto simili tra di loro, è sicuramente nel design. E questo realme GT Neo 3 ne è la dimostrazione. La versione che troviamo oggi in offerta è quella che richiama il mondo dell’automobilismo sportivo degli anni ’60, con una livrea bianca e blu che fa tornare in mente i bolidi di quegli anni. Un design particolare, ma che lo rende sicuramente unico. Così come unica è la scheda tecnica.

realme ha dotato lo smartphone di componenti di ultima generazione a partire dal processore MediaTek Dimensity 8100 con modem 5G integrato, un chip che assicura prestazioni elevate e temperature bassissime. A supporto anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per salvare documenti, immagini e installare tutte le app di cui si ha bisogno. Splendido anche lo schermo AMOLED da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Grazie a un chip dedicato, ogni contenuto è super fluido e lo scorrimento del feed è istantaneo.

Il comparto fotografico rende lo smartphone uno dei migliori nella sua categoria. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine per video perfetti anche quando si è in movimento, un obiettivo ultra-grandangolare e un sensore macro da 4cm per le foto ravvicinate. Per gli appassionati delle foto da strada c’è una modalità di scatto ad hoc velocizza la messa a fuoco rendendola quasi istantanea.

Chiudiamo con la batteria da 5000mAh con ricarica super rapida da 80W che permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di mezzora.

realme GT Neo 3: prezzo, offerta e prezzo Amazon

Offerta sensazionale per il realme GT Neo 3: oggi lo troviamo su Amazon con uno sconto top del 36% a un prezzo di 382,98€. Per questo modello si tratta del minimo storico e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si può attivare in fase di check-out. Vi consigliamo di approfittarne subito: nel momento in cui scriviamo ne sono rimasti solamente otto e la richiesta è veramente elevata. La spedizione e la consegna sono curati direttamente dal sito di e-commerce.

realme GT Neo 3